《烏龍派出所》新遊戲！阿兩拯救瀕倒商店街、登Switch 2平台

記者楊智仁／綜合報導

超人氣漫畫《烏龍派出所》上周啟動 50 周年紀念企劃，除了宣布睽違 10 年的新作動畫將推出，模擬經營遊戲《烏龍派出所～阿兩的商店街物語～》確定製作，涵蓋 Switch 2、Switch、PS5、PS4、Xbox、Steam、iOS、Android 等眾多平台，發售日期則有待日後公布。

集英社遊戲於 20 日在集英社系列實體活動「Jump Festa」的舞台活動中宣布，將與開羅遊戲合作，開發 50 周年紀念作品的遊戲《烏龍派出所～阿兩的商店街物語～》。本作將以像素風格描繪《烏龍派出所》的世界觀，玩家將與主角兩津勘吉一同經營並發展商店街，屬於「商店街建設模擬遊戲」類型。

遊戲內容為重建因經營不善而衰退的商店街，透過設施建設與營運累積資金，最終目標是成為億萬富翁，作品中也融入了原作風格十足的瘋狂元素，例如透過 賭博或打工籌措資金，同時也會重現阿兩特有、層出不窮的各種麻煩與意外。遊戲內將登場派出所的主要成員，以及大量原作角色，登場角色總數超過 200 人。此外，隨著商店街的發展，還會觸發以原作經典篇章為題材的 劇情事件，玩家可透過小遊戲的方式，重新體驗令人懷念的名場面。