中國電競飯店「地獄房客」　垃圾山淹整間房、衛生紙比馬桶高

記者楊智仁／綜合報導

中國一間飯店近日揭露一起令人震驚的住宿事件，疑似沉迷線上遊戲的男子，長期入住飯店長達兩年，退房後竟留下堆積如山、深達三呎 ( 將近一公尺 ) 的垃圾，讓清潔人員當場傻眼。

※請注意該圖片恐引起生理不適

▼中國電競飯店驚見「地獄房客」。（圖／翻攝自@TheSun推特）▲▼垃圾山。（圖／翻攝自@TheSun推特）

根據外媒引述飯店人員說法，該名男子退房後，工作人員進入房間才發現，室內幾乎被大量垃圾完全佔據，包含成堆的髒污衛生紙、外帶餐盒、食物包裝與空飲料瓶，部分區域垃圾高度甚至超過一公尺，房內桌子與兩張電競椅幾乎被完全掩埋，畫面令人作嘔。浴室狀況同樣嚴重，垃圾覆蓋所有表面，浸濕的衛生紙堆得比馬桶還高，洗手台也被廢棄物淹沒，地板上則累積厚厚一層深褐色污垢，環境衛生極度惡劣。

▲▼垃圾山。（圖／翻攝自@TheSun推特）

飯店員工指出，該名房客入住期間幾乎不曾外出，有些員工甚至不知道他的長相，直到他退房後，清潔團隊才首次目睹房間的實際狀況，並耗費整整三天時間清理垃圾與進行全面消毒。即便完成清潔，飯店管理層仍表示房間內部已有明顯損壞，仍需進行後續整修，短期內無法重新對外開放。據了解該名房客仍積欠超過 10 天住宿費，金額接近 300 英鎊。

該飯店位於中國長春，主打電競選手與玩家入住，提供高階電腦設備、高速網路及專用電競椅，飯店方面表示，目前尚未報警，也暫無進一步追究責任的計畫。

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

