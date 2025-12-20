《CS》系列霸榜25年原由揭曉　傳奇創辦人：玩家太愛收集造型

記者黃冠瑋／綜合報導

熱門射擊遊戲《CS：GO》續作《絕對武力2》（CS2）推出至今依舊是Steam排行榜上最多人遊玩之一，算上所有《CS》系列就長達25年之久。對此，就有人好奇為何這款遊戲IP能歷久不衰，遊戲的共同創辦人之一 Minh Le（Gooseman）則點出關鍵，其實《CS2》能一直維持人數在線，都跟玩家喜歡收集造型有關。

▼《CS》系列霸榜25年原由揭曉。（圖／翻攝自YouTube／Valve）

根據外媒報導，每一年所推出的射擊遊戲，可說是多不勝數，但能維持多年歷久不衰則是少之又少，但其中《CS》系列可堪稱是一代傳奇，說到《CS》系列就要提到最初創辦功臣Minh Le（Gooseman），雖說他早在2006年就離開Valve，但他還是時不時會關注FPS市場以及這款遊戲IP動向。

其中他就提到，先前認為即便放到至今，反恐題材仍然是非常吸引人的主題，但自從《CS2》在2023年推出後觀察，讓他有所改觀，《CS2》之所以能維持龐大同時上線人數以及霸榜Steam暢銷排行多年，並不單單只是遊戲主題或是有趣內容，很大原因只是玩家為了想收集更多造型。

另外，他也提到《CS2》能如此火熱多年，讓他感到非常意外，畢竟他也不常玩《CS》，他身邊朋友也不太愛玩。至於《CS》電競能發展到如此規模，也純粹只是巧合，早在當年《CS》更新到Beta 5版時，有電子競技聯賽單位找來詢問，希望能調整遊戲內容，讓這款遊戲更適合成為電競比賽。然而Minh Le當時並沒有想要把《CS》做成電競遊戲的打算，光是開發《CS》內容就已經忙到焦頭爛額，根本沒時間去理會其他事情。