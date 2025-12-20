TGA演奏「長笛哥」再次爆紅　1嘴秒換6樂器官方曝：他有孔都能吹

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲年度盛事The Game Awards（TGA2025）已於近期圓滿落幕，依照傳統每年都會邀請交響樂隊演奏當年度成功入圍最佳遊戲的主題曲合輯。其中早在2022年表演奇特的「長笛哥」，此次又兩秒切換6種樂器，加上「U」型水管演奏再次爆紅，對此TGA創辦人Geoff Keighley透露，只要有孔他都能吹出美妙音樂。

▼TGA演奏「長笛哥」為《光與影：33 號遠征隊》製作獨特樂器。（圖／翻攝自YouTube／thegameawards）

TGA「長笛哥」演奏家Pedro Eustache最早是在2017年加入到TGA演出當中，不過自從在2022年憑藉著一支造型奇特的中音長笛激情演奏《異度神劍3》後，便讓他從此一戰成名，更是成為往後每年TGA常客，也讓他從此愛上奇特演奏方式，一舉成為TGA下一個矚目焦點。

當然此次TGA2025年也不例外，在遊戲大獎頒獎典禮前夕，Eustache直接被官方社群單獨製作屬於自己的專屬宣傳影片。演奏當天他在管弦樂部分的演出沒有讓人失望，他長笛演奏在《死亡擱淺2》的改編曲中尤為突出，而此次焦點則是他在《光與影：33號遠征隊》演奏時，他則意外拿出獨特「U」型長笛演奏，意外吸引無數觀眾目光，期間從中國傳統樂器竹笛，到體積驚人的倍低音大長笛（Contrabass Flute），總計運用6種不同類型的笛類樂器，由於秒切換6種樂器吹奏，再加上本人生動演奏渲染力，為本次The Game Awards（TGA2025）增添更多樂趣。

對此，TGA創辦人Geoff Keighley也證實，關於類似「U」型長笛是Eustache為了本次演出，在短短數週內親手打造的自製笛子，並疑似使用PVC 管製成，意味著代表只要有孔的物品，都能被他拿來當作樂器，並吹奏出美妙音樂。

BTW this was a custom flute that Pedro built special for #TheGameAwards over the past few weeks! https://t.co/uwcb0mqy3M — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 12, 2025