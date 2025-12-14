銷量千萬《噬謊者》作者登臺灣！門票秒殺...老師台語問好粉絲瘋狂

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者楊智仁／綜合報導

全球發行累計銷售突破千萬冊的鬥智漫畫顛峰之作《噬謊者》，於去年推出全球獨家的《噬謊者 典藏版》系列，印刷、編排、用紙皆是上上之選。而今年年末，尖端出版特別力邀《噬謊者 典藏版》作者迫稔雄老師在臺灣盛大舉辦簽繪活動。在讀者的支持與陪伴之下，攜手迎來這個傳奇降臨的時刻。

▲▼噬謊者。（圖／廠商提供）

《噬謊者 典藏版》作者迫稔雄老師於12月7日於誠品書店松菸舉辦《噬謊者 典藏版》簽繪活動，簽繪組一開賣即被讀者秒殺，可見老師的人氣有多高。這次活動，老師除了親臨松菸誠品與臺灣讀者們近距離交流互動、為所有參與的讀者親筆獻上《噬謊者 典藏版》故事中活躍的眾多角色們之外，更特別為活動繪製全新手稿，製作本場次限定的托特包送給現場讀者，誓要讓所有喜愛《噬謊者 典藏版》的大家今晚都能作個好夢。

▲▼噬謊者。（圖／廠商提供）

在讀者們熱情的呼喊聲之中，迫稔雄老師身著無袖背心，霸氣外露在舞台上現身，簽繪活動現場瞬間陷入瘋狂，老師以一句「呷飽未」引起在場讀者們熱情回應，隨著活動開始，萬眾矚目的親筆簽繪交到讀者們的手中。狂傲不羈的貘、慵懶從容的夜行妃谷壹、青澀中帶著堅毅的馬可…老師一筆一畫精心勾勒出的線條躍然紙上，讓所有為《噬謊者》魅力懾服的讀者們激動不已。

▲▼噬謊者。（圖／廠商提供）

更難得的是，簽繪活動當天同時也是老師的生日，讀者們上台時，除了以用各自的方式傳達自己對《噬謊者》的喜愛之外，眾人上台後無一例外都熱情地祝老師生日快樂，場面十分溫馨可愛。而外冷內熱的迫老師也開心地在簽名結束後，與每位讀者們一起以拍立得合照留念，同時伸出雙手一一與讀者們握手致謝。

活動圓滿結束後，迫稔雄老師再次用中文，對臺灣讀者滿滿的熱情與支持表達感謝，並笑著表示這次臺灣行，深受這片土地上人與人互動之間，自然流露出的『人情味』所打動。看到自己的作品受到臺灣讀者喜愛，並從讀者們的收到滿滿的創作動力，對他來說意義非凡。希望之後有機會將原畫展帶來臺灣，並期待新作《げにかすり》在臺灣出版，與臺灣的大家再次相見。

▲▼噬謊者。（圖／廠商提供）

QA1.
讀者：請問未來是否還有機會見到《噬謊者》相關的衍生作品呢？

迫老師：我個人也非常想畫。但目前新連載在身以及訓練等等，很多事情都讓我抽不出時間。未來如果有合適的時機，也會想將角色們的故事延續下去。

QA2
讀者：《げにかすり》（暫譯《魁儡拳鬥》，迫稔雄老師新作，已確定由尖端代理出版），未來有機會加入像《噬謊者》這樣的鬥智元素嗎？

迫老師：《げにかすり》的故事主要圍繞在拳擊以及對地下社會的描寫，雖然目前沒有刻意加入鬥智元素，但果然多少還是會融入在故事裡頭。

QA3
讀者：想請問老師在拳擊生涯上有什麼目標嗎？

迫老師：前陣子作為衛冕冠軍，再次參加了名為《おやじファイト》的大叔業餘拳賽，雖然順利拿下冠軍，但也讓我深刻體會到要同時兼顧漫畫以及拳擊是非常困難的一件事，目前尚未有答案，還在尋找生活的平衡。

▲▼噬謊者。（圖／廠商提供）

