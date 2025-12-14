ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《我的英雄學院》完結！聲優集結眼淚停不下來...感謝10年陪伴

記者楊智仁／綜合報導

《我的英雄學院》隨著 13 日播出的《FINAL SEASON》最終第 11 集 / 全系列第 170 話，為長達 9 年 8 個月的歷史劃下完美句號。同日東京舉辦全集上映活動「《我的英雄學院 FINAL SEASON》ULTRA SCREENING」，活動現場集結多位主要聲優，包括山下大輝（綠谷）、岡本信彥（爆豪）、佐倉綾音（御茶子）、石川界人（飯田）、井上麻里奈（八百萬）三宅健太（歐爾麥特）、內山昂輝（死柄木弔）登台亮相。

▼《我的英雄學院》完結。（圖／翻攝自@heroaca_anime推特）▲▼我英。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，聲優們在活動中分享配音幕後花絮，並一同回顧將近 10 年歷程，開場致詞時山下與岡本率先發言，談話途中佐倉綾音眼眶已經泛淚，當她說到「我是飾演麗日御茶子的…」時便一度哽咽說不下去，還由井上麻里奈溫柔地替她拭淚。談到御茶子與渡我被身子的關係時，她再度落淚，隨後活動進入現場直播，情緒稍微平復的佐倉害羞地向觀眾道歉，「一上台 0 秒就哭了真的不好意思，剛才有點失態了。」

接著進行最終話的放映，觀影過程中多位聲優更是淚流不止，當最終話的畫面截圖出現在螢幕上時，佐倉眼眶再次泛紅。整理好心情後，佐倉在最後致詞中表示，「希望《我的英雄學院》今後也能持續傳達給需要這部作品的人，電視動畫暫時告一段落了，但無論是原作還是動畫，都能一直被大家喜愛的話，我會非常開心。」

▲▼我英。（圖／翻攝自推特）

