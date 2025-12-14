ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

惡搞未來考古學家！巨型「章魚哥雕像」沉地中海　藝術家盼存千年

記者楊智仁／綜合報導

結合《海綿寶寶》迷因與古希臘藝術的離奇創作，近日在網路上掀起熱烈討論，美國迷因藝術家 Sunday Nobody 日前將一尊融合古典雕塑《擲鐵餅者》姿態與「帥氣章魚哥」臉孔的巨型青銅雕像，刻意沉入地中海海底，號稱要為未來考古學家留下「終極惡作劇」，相關畫面於 2025 年 12 月 8 日在社群平台 X 曝光後迅速爆紅，觀看次數突破百萬。

▲▼章魚歌。（圖／翻攝自推特）

Sunday Nobody 過去曾以巨型史瑞克裝置、Among Us 充氣雕塑等惡作劇藝術聞名，這次為該計畫投入約 2 萬 5 千美元 ( 約 78 萬台幣 )。他將失傳於西元前 5 世紀、被視為古希臘經典的《擲鐵餅者》3D 模型，與動畫《海綿寶寶》中章魚哥的臉孔結合，並委託中國 Cinuo 雕塑公司鑄造兩尊高約 3 公尺、重達 500 磅的青銅雕像。

為確保作品能長時間保存，Sunday Nobody 甚至向考古學者諮詢材質選擇，最終選用可在海水中保存千年的青銅。他在 YouTube 紀錄影片中表示，希望創作一件「能比人類更長久存在、同時不傷害海洋環境」的作品，雕像於希臘哈爾基迪基半島附近海域下沉，過程由團隊拍攝並剪輯成短片上傳網路。另一尊同款雕像則公開拍賣，小型複製品也迅速售罄，Sunday Nobody 同時公開運輸文件、鑄造紀錄與多角度影像，以證實整個行動的真實性。

事件曝光後，引發藝術界與網友熱議，有支持者讚嘆其為「混亂創意的巔峰」，也有人質疑刻意投放假文物恐干擾未來考古研究，涉及水下文化遺產的倫理與法律問題。希臘官方目前尚未對此發表回應，藝術家本人亦坦言未申請相關許可，屬於法律灰色地帶。

