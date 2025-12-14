ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《莎木4》新假預告遭瘋傳　開發商批「私挪商標開告」元凶慘了

記者黃冠瑋／綜合報導

SEGA旗下武術偵探經典冒險作品《莎木》系列，自從《莎木3》銷量不佳後，就再也沒有關於新作消息，但許多人還是依舊期待《莎木4》到來。沒想到近日網上竟傳出一段疑似《莎木4》洩露預告，引起玩家轟動，然而開發商Ys Net卻嚴正澄清，與公司毫無關聯「這是假的」，並不排除考慮進行法律行動。

▼《莎木4》新假預告遭瘋傳。（圖／翻攝自《莎木3》Steam）

▲▼《莎木4》新假預告遭瘋傳。（圖／翻攝自《莎木3》Steam）

事情起因其實是，近期網上出現一段疑似《莎木4》4分鐘預告，從影片中可以看到主角芭月涼在道場練拳、玩街機以及一些街景畫面，並底下還明顯標記開發商Ys Net和SEGA名稱，並預告著「PC / PS5 / Xbox Series X|S、2026 年推出」 等字樣。整體氛圍塑造成很像開發中遊戲，被意外洩漏，再加上使用手機錄影方式，因此也讓不少玩家就此信以為真，並期待新作到來。

然而，影片發布後不久開發商YS NET便火速澄清，影片內容與公司毫無關係，並批評「使用本公司商標，卻標明是官方製作的《莎木4》相關影片，很容易誤導大眾這是官方正式公開的續作資訊」已經嚴重損害公司利益，目前不排除準備採取法律行動等對應措施，同時向玩家致歉造成了此次混亂。

雖說此次預告是造假，但值得一提的是YS NET並沒有完全否決《莎木4》會不會再次推出，並且是否現在已經正製作當中，只是針對這則影片做出回應，因此關於《莎木4》是否推出，目前還無法下定論。

