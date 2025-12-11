華納2.25兆收購影響！《霍格華茲傳承2》恐生變　網呼籲禁壟斷

記者黃冠瑋／綜合報導

《霍格華茲的傳承》原預計將會推出DLC內容，但自從爆出公司陷入財務壓力影響後，華納兄弟就決定取消開發轉而投向《霍格華茲的傳承2》製作。然而如今隨著串流平台Netflix宣布以827億美元（約2.25兆新台幣）收購華納兄弟後，讓不少人開始擔心未來新作恐因此再次遭到喊卡，並呼籲禁止壟斷市場。

▼《霍格華茲傳承2》恐收購案影響遭到取消。（圖／翻攝自X／@HogwartsLegacy）

根據Netflix官方公告資訊，聲稱已與華納兄弟探索公司已經達成最終協議，此次將以827億美元（約 2.25兆新台幣）收購華納兄弟旗下影視工作室、電影部門與HBO Max、HBO，預計將會在明年12月正式收購完成。如果收購順利，這也意味著Netflix將會取得《哈利波特》、《蝙蝠俠》、《神力女超人》等影視內容製作權利，雖說官方目前並未明確指出轉讓遊戲部門消息，但由於華納兄弟先前就透露目前正在製作《霍格華茲的傳承2》和《神力女超人》遊戲，因此一旦Netflix取得權利，或多或少會造成開發上影響，甚至恐會再次出現取消製作情形發生。

關於Netflix收購華納兄弟消息一出後，就引來各界許多人批評，其中就有不少人呼籲希望停止這樣收購事情發生。對此，美國議員Pramila Jayapal表示，這項協議就如同帶給人們一場噩夢，Netflix一旦取得權利，這將意味著串流市場將會有超過半數都被他們控制，未來可能會出現價格上漲、廣告和千篇一律的內容，藝術家更少的創作自由，以及工人更低的工資出現，公司也能選擇如何審查言論自由。不過會達成這項協議也不難看出，畢竟早在先前華納兄弟就稍微透露，因為財務壓力而取消原預計將在今年推出《霍格華茲的傳承》DLC，因此會有此次收購案談成很可能是想解決關於公司目前所面臨到財務問題。