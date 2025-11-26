ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日動畫再出現「請勿與熊戰鬥」標語...網嘆：已無法笑著看待

記者楊智仁／綜合報導

秋季新番動畫《東島丹三郎想成為假面騎士》第 8 集日前播出，劇中主角東島丹三郎在山中特訓時再度遭遇熊的場景，引起觀眾關注。由於日本近期熊出沒攻擊事件頻傳，該集如同第 1 集一樣，畫面中再次出現「遇到熊時請務必以保命為優先，切勿與之戰鬥」特別警示字幕，成為一大話題。

▼動畫提醒絕對不要與熊搏鬥。（圖／翻攝自推特）▲▼請勿與熊戰鬥。（圖／翻攝自推特）

《東島丹三郎想成為假面騎士》講述一名 40 歲仍懷抱英雄夢的男子「東島丹三郎」，在放棄夢想之際意外卷入「假冒修卡強盜事件」故事，作品描繪熱愛《假面騎士》的大人們以真實行動重現英雄精神的熱血日常。早在 10 月播出第 1 集中，東島於山中鍛鍊時遭遇大熊並沒有逃跑，最終以背摔及攻擊熊眼方式擊退牠，由於當時日本正頻繁發生熊襲擊事件，節目播出後隨即出現警語「本作品為虛構內容，若實際遇見熊請務必以人身安全為優先，切勿戰鬥」，這樣針對熊的警告字幕可謂前所未見。

網路上當時掀起熱烈討論，「看到『遇到熊請逃跑』警語直接笑出來」、「動畫播完突然跳出熊警示太有現實感」、「在這個熊出沒頻繁的時期，這樣的提醒其實挺貼心」。最新播出第 8 集中，東島再次在山中修行時遭到同一隻熊襲擊，戰鬥結束後，畫面再度顯示「本作品為虛構內容，若與熊遭遇，請切勿戰鬥。」

隨著日本全國仍持續傳出熊襲事件，觀眾這次的反應比前次更為冷靜並表示，「如今熊害太多，這樣的提醒很合理」、「熊警語再次出現，看得出製作組的用心」、「已不是能笑著看待熊警告的時代」。

▲▼請勿與熊戰鬥。（圖／翻攝自推特）

【從逗笑變驚嚇】爸綁風扇逗寶寶…下一秒砸中額頭人生跑馬燈都出來了

