《我的英雄學院》最新話封神獲超高9.9分！10年英雄故事邁終章

記者楊智仁／綜合報導

由漫畫家堀越耕平所著作《我的英雄學院》原著銷量破億，電視動畫《FINAL SEASON》自 10 月 4 日開播以來，伴隨著震撼與感動目前僅剩最後三集。官方也宣布將舉辦一系列特別企劃，為這部歷時 10 年的超人氣英雄作品畫下最終句點。

▼《我的英雄學院》最終季封神。（圖／Ani-One Taiwan）▲▼我的英雄學院。（圖／Ani-One Taiwan）

在《週刊少年Jump》連載長達十年的《我的英雄學院》，全球漫畫累計發行量突破 1 億冊，動畫自 2016 年不知不覺到第 8 季「FINAL SEASON」，每集爆炸戰鬥特效、強大敵人所帶來絕望感、英雄之間的羈絆，各種元素層層堆疊讓動畫評分持續創下新高，日前所播出的第 8 集（No.167）戰鬥迎來結尾，「我們來了」、「燃燒的 ONE FOR ALL」、「最後的 Smash」與十年前故事相呼應，一片熱血感人的「加油」中這部超人氣英雄作品將劃下最終句點。

▲▼我的英雄學院。（圖／Ani-One Taiwan）

《我的英雄學院》最終季可說是封神般存在，最新話 IMDb 一舉拿下 9.9 分超高分，官方同時宣布，動畫於 11 月 29 日起進入「最終章・後日談篇」並推出多項大型活動，最受矚目的是 12 月 13 日舉辦的《我的英雄學院 FINAL SEASON ULTRA SCREENING》，在全日本 12 家電影院同步舉行，全 11 集一次上映，最終話播出當天進行「大螢幕實時放映」，主要聲優：山下大輝、三宅健太、岡本信彥、佐倉綾音、石川界人、井上麻里奈、畠中祐與內山昂輝，親臨六本木會場舉辦特別座談，並直播至全國戲院。

▲▼我的英雄學院。（圖／Ani-One Taiwan）

關鍵字：我的英雄學院

