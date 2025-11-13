ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《天命2》玩家數崩跌...索尼認315億日圓損失　新作品成救命線

記者楊智仁／綜合報導

索尼（Sony）在最新財報中證實，旗下遊戲工作室 Bungie 未達預期銷售與玩家活躍表現，導致母公司錄得重大減損。隨著《天命2》表現疲弱與新作延期 Bungie 再度陷入動盪，甚至被整合進 PlayStation Studios 管理體系。

▼《天命2》玩家人數近月持續下滑。（圖／翻攝自Steam）▲▼天命2。（圖／翻攝自推特）

索尼在財報中指出，因《天命2》表現不佳公司記錄 315 億日圓減損費用，直接拖累遊戲與網路服務事業（含 SIE）的整體獲利，財務長在投資說明會中表示，「由於競爭環境變化，《天命2》的銷售與玩家參與度未達我們在收購 Bungie 時的預期，我們雖會持續改善，但已暫時下修營運預估，並對部分資產進行減損處理。」

《天命2》玩家人數近月持續下滑，根據 Steam 數據本月 24 小時內最高同時上線人數僅 13,497 人，相較去年 6 月 31.4 萬人峰值大幅下跌，雖然總體評價仍為「大多好評」，但近期評論已轉為「褒貶不一」顯示玩家信心流失。目前索尼仍強調繼續推進「長期營運型遊戲」策略，《失落星船：馬拉松 Marathon》預計 2026 年 4 月前推出，面對營收下滑、開發延期與信任危機，Bungie 未來已成索尼遊戲業務最大不確定因素，業界普遍認為《失落星船：馬拉松》成敗將決定 Bungie 能否重振品牌，或被徹底吸收為索尼內部開發部門的一環。

關鍵字：天命2索尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【天使寶寶】嫩嬰刷舌苔超配合！露燦笑超療癒

推薦閱讀

《咒術迴戰》劇場版賣7億日圓！聲優曝「火力全開」台灣明上映

《天命2》玩家數崩跌...索尼認315億日圓損失　新作品成救命線

「2025臺北城市盃國際電競大賽」熱血落幕　四城選手巔峰對決、校園新星閃耀全場

網製「女性卡牌玩家應對手冊」爆紅！外表清潔、聊天態度超詳細

Steam最新硬體！主機效能比自家掌機強六倍　控制器、VR裝置曝光

日遊戲大廠加薪潮？近年最多加35%　大學畢業起薪33萬日圓

《寶可夢傳說Z-A》色違冰雪龍難抓　僅「百萬分之一」玩家超崩潰

寶可夢首款沙盒遊戲售價近70美元...「鑰匙卡」形式網質疑食言

《艾爾登法環 黑夜君臨》DLC將發布　新角色、特異地形登場

《咒術迴戰》新劇場版剛上映就被盜錄...官方警告：最重關十年

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

寶可夢首款沙盒遊戲售價近70美元

《寶可夢傳說ZA》色違冰雪龍難抓

《暗黑破壞神IV》11賽季解鎖傳送

《野原廣志午餐流派》爆紅流量飆百萬

日本動畫約70%作品「虧損製作」

Steam出包開發10年遊戲首周只賣500套

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻

《咒術迴戰》新劇場版剛上映就被盜錄

「女性卡牌玩家應對手冊」爆紅

Steam最新硬體！主機效能強六倍

最新新聞

《咒術迴戰》劇場版賣破7億日圓

《天命2》表現不佳索尼315億日圓損失

「2025臺北城市盃國際電競大賽」熱血落幕

「女性卡牌玩家應對手冊」爆紅

Steam最新硬體！主機效能強六倍

日遊戲大廠加薪潮？近年最多加35%

《寶可夢傳說ZA》色違冰雪龍難抓

寶可夢首款沙盒遊戲售價近70美元

《艾爾登法環 黑夜君臨》DLC將發布

《咒術迴戰》新劇場版剛上映就被盜錄

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366