《天命2》玩家數崩跌...索尼認315億日圓損失　新作品成救命線

記者楊智仁／綜合報導

索尼（Sony）在最新財報中證實，旗下遊戲工作室 Bungie 未達預期銷售與玩家活躍表現，導致母公司錄得重大減損。隨著《天命2》表現疲弱與新作延期 Bungie 再度陷入動盪，甚至被整合進 PlayStation Studios 管理體系。

▼《天命2》玩家人數近月持續下滑。（圖／翻攝自Steam）

索尼在財報中指出，因《天命2》表現不佳公司記錄 315 億日圓減損費用，直接拖累遊戲與網路服務事業（含 SIE）的整體獲利，財務長在投資說明會中表示，「由於競爭環境變化，《天命2》的銷售與玩家參與度未達我們在收購 Bungie 時的預期，我們雖會持續改善，但已暫時下修營運預估，並對部分資產進行減損處理。」

《天命2》玩家人數近月持續下滑，根據 Steam 數據本月 24 小時內最高同時上線人數僅 13,497 人，相較去年 6 月 31.4 萬人峰值大幅下跌，雖然總體評價仍為「大多好評」，但近期評論已轉為「褒貶不一」顯示玩家信心流失。目前索尼仍強調繼續推進「長期營運型遊戲」策略，《失落星船：馬拉松 Marathon》預計 2026 年 4 月前推出，面對營收下滑、開發延期與信任危機，Bungie 未來已成索尼遊戲業務最大不確定因素，業界普遍認為《失落星船：馬拉松》成敗將決定 Bungie 能否重振品牌，或被徹底吸收為索尼內部開發部門的一環。