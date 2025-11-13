「2025臺北城市盃國際電競大賽」熱血落幕　四城選手巔峰對決、校園新星閃耀全場

▲由左至右為ETToday 東森新媒體控股顧睿誠副總經理、威剛科技邱雅筑經理、魔杰股份有限公司邱冠鴻總監、臺北市政府體育局游竹萍局長、台全醫療體系林明杰執行長、共享數位服務姜建丞董事。

圖、文／臺北市政府體育局提供

萬眾期待的國際電競盛會「2025 臺北城市盃國際電競大賽」於 11 月 8 日、9日在捷運展演廳完美落幕！為期兩天的賽事共吸引超過千名觀眾到場同樂，本屆賽事為呼應明年度的名古屋亞運電競項目，選定《快打旋風 6》與《傳說對決》為主題比賽，現場熱情高漲、掌聲不斷。

《快打旋風 6》最終決賽中，香港隊（Hotdog29、Scarlet_pc） 以絕佳操作與穩定節奏擊敗新加坡隊（Xian、cola321），其中 Scarlet_pc 同時也是臺北熊讚隊的年輕選手，透過賽前分組，與熱狗選手摘下本屆冠軍榮耀。而《傳說對決》公開賽，冠軍由臺北市在地學校稻江商職「稻江哈士奇」勇奪，最後一局在一勝一負的情況下，最終逆轉拿下傳說對決冠軍，亞軍為萬能科大「萬能雄獅 VNU」，季軍與殿軍由黎明技術學院「黎明企鵝」與莊敬高職「JJVS」奪得。

除了激烈賽事外，更邀請多組人氣嘉賓登台助陣，AcQUA 源少年帶來青春舞曲開場搭配現場粉絲大力應援、Fubon Angels 啦啦隊用熱情舞蹈炒熱氣氛同時與現場民眾同樂競技、木莓 FRUCTOSE 帶來甜系舞台演出，讓觀眾在電競與音樂間盡情沉浸。

▲AcQUA 源少年表演照。

▲Fubon Angels 啦啦隊。

活動會場同時設有 AI 科技體驗區、電競週邊展示、抽獎活動等多元互動攤位，觀眾不僅能近距離欣賞高水準比賽，更能參與活動、帶走限量好禮，並透過攤位交流，了解電子競技更多的衍伸性。

「臺北城市盃國際電競大賽」已成為年度指標性國際賽事，「魔杰股份有限公司」行銷總監邱冠鴻表示:透過跨國邀請知名選手來臺灣參與賽事，除了使民眾更瞭解電子競技的魅力外，也能讓臺灣年輕選手有機會汲取國際職業選手的經驗，進而培育更多台北市的潛力選手。更希望透過這個電競賽事 IP，讓臺北市成為青年文化、數位娛樂、音樂展演的交流平台，讓更多人看見臺北的美

好。