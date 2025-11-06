ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

西門地下市計畫啟動　結合動漫、KPOP打造「沈浸式場域」

記者蘇晟彥／台北報導

新想DayDreamer 5日舉辦媒體餐敘，宣布將把捷運西門町地下街全面進行活化，以「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」作為主題，將結合自身擅長的動漫、二次元及K-POP品牌，在餐敘中也宣布地下街將與安利美特（Animate）合作，成為地上、地下串聯的沈浸式場域。西門地下市預計將在12月底試營運。

▼新想將在西門町地下街打造「西門地下市」。（圖／品牌提供）

▲▼ 。（圖／新想DayDreamer提供）

全球 IP 版圖的創新破局 高度靈活的城市娛樂體
 現今全球 IP 相關的景點、場域中，主要模式可分為兩大類：一種是 「大型主題樂園」，擁有龐大 IP 資源與完整產業鏈，不過進入門檻高，且受限於硬體設備主題較單一；其次則是像日本秋葉原、韓國弘大等 「自然形成的主題聚落」，風格強烈，但缺乏統一管理和 IP 整合。而「西門地下市」正是在這兩者之間的創新破局。新想 DayDreamer 執行長周上閔表示，「我們的目標是創造一個 『高度靈活、可持續更新』的IP娛樂空間，將過去單純的交通過道，活化為潮流文化匯集的據點。」

過去新想 DayDreamer 旗下 FANFANS CAFÉ，成功整合零售與餐飲模式。透過籌辦一系列橫跨動漫、遊戲、運動及療癒插畫等領域的 IP 、以及FANME 深入經營 K-pop 娛樂領域，讓「西門地下市」能夠根據市場潮流，如新番、K-pop回歸，每月設定不同主題，確保新鮮感，並將空間視為 IP 的另一種載體，讓來全球的 IP 都能快速入駐並與在地文化融合。

對此，西門地下市預計在捷運西門站出口，往5號出口的方向展開，初期預計將有一樂拉麵、FANFANS快閃店、安利美特等動漫IP，周上閔也指出，目前招商都已經談妥，將會陸陸續續進駐到西門地下市，目前暫定11月開始施工，12月開始試營運。而他的目標也不只在西門地下街，他也指出，未來或許有可能拓展到其他的場域，甚至是海外市場。

此外，針對首波投資的金額，周也笑著說，「沒辦法透露太多，但真的投入很多資金」，希望能透過有整體規劃的地下商場，帶動地下街的活化，目前有規劃像是火影牆、一樂拉麵等知名元素，期盼屆時大家一起來共襄盛舉。

