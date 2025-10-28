ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

兩大漫畫家親繪大谷翔平！二刀流再現網笑：柯南和吾郎的影子

記者楊智仁／綜合報導

日本保全公司 SECOM（セコム） 宣布，與代言人 大谷翔平 攜手展開的「全力守護家庭企劃」正式邁入第三階段，推出漫畫界夢幻合作：由《名偵探柯南》作者 青山剛昌 與《棒球大聯盟》作者 滿田拓也 共同參與「居家守備力測驗」 活動。

▼兩大漫畫家親繪大谷翔平。（圖／翻攝自セコム推特）▲▼大谷。（圖／翻攝自推特）

該企劃起源於大谷翔平迎接新家庭成員後，希望與 SECOM 一起守護家的理念，以「守護重要之物」為主題，第三彈 推出線上防犯意識測驗「居家守備力測驗」，參加者將有機會獲得由青山剛昌與滿田拓也聯手創作的限定原畫插圖，作品以兩位漫畫家獨特筆觸描繪出「投打兼具、全力迎戰」的大谷翔平，呈現跨越漫畫與現實的夢幻合作。

兩位漫畫大師親自回應，青山剛昌表示，「當被邀請與擅長棒球漫畫的滿田老師合作時，我心想『咦？我可以嗎？我可是畫戀愛喜劇殺人漫畫的啊？』但這樣的榮幸一生一次，我用盡全力完成。」滿田拓也則說，「能與青山老師合作描繪地表最強棒球選手大谷翔平，是身為漫畫家極大榮幸，真的慶幸自己畫了《棒球大聯盟》。」

插畫公開後網路上掀起熱烈討論，粉絲紛紛留言，「雖然畫的是大谷，但還是有柯南和吾郎的影子」、「大谷會喊『真相永遠只有一個嗎』」、「這張畫要是拍賣，價格肯定驚人！」

▲▼大谷。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

推薦閱讀

全台首個AI虛擬偶像主持節目！宮祈緣主持《結緣金》11月開播

4人恐怖合作《迷魅狩獵》登Steam尖叫節　3顆銅板挑戰AI人性博弈

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

兩大漫畫家親繪大谷翔平！二刀流再現網笑：柯南和吾郎的影子

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待　分手狂糾纏「敢詆毀就報復」

西方遊戲媒體人力兩年驟減1200人　業界人士警告：主震還沒來

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...麻美名場面驚喊：不可能吧

《忍者外傳4》極度好評卻賣超差　網分析「太貴」寧可買獨立遊戲

《鬼滅之刃》票房8億衝台灣影史第四！狛治戀雪超催淚特典來了

《全境封鎖》開發團隊裁員...官方稱「自願職涯轉換計畫」引熱議

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

《鬼滅之刃》票房8億衝台灣影史第四

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻

《忍者外傳4》極度好評卻賣超差

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

兩大漫畫家親繪大谷翔平

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待

CS2突更新一天蒸發20億美元　玩家狂拋售湧「萬人好評」

西方遊戲媒體人力兩年驟減1200人

最新新聞

全台首個AI虛擬偶像主持節目

4人恐怖合作《迷魅狩獵》登Steam

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

兩大漫畫家親繪大谷翔平

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待

西方遊戲媒體人力兩年驟減1200人

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻

《忍者外傳4》極度好評卻賣超差

《鬼滅之刃》票房8億衝台灣影史第四

《全境封鎖》系列開發團隊裁員

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366