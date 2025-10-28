兩大漫畫家親繪大谷翔平！二刀流再現網笑：柯南和吾郎的影子

記者楊智仁／綜合報導

日本保全公司 SECOM（セコム） 宣布，與代言人 大谷翔平 攜手展開的「全力守護家庭企劃」正式邁入第三階段，推出漫畫界夢幻合作：由《名偵探柯南》作者 青山剛昌 與《棒球大聯盟》作者 滿田拓也 共同參與「居家守備力測驗」 活動。

▼兩大漫畫家親繪大谷翔平。（圖／翻攝自セコム推特）

該企劃起源於大谷翔平迎接新家庭成員後，希望與 SECOM 一起守護家的理念，以「守護重要之物」為主題，第三彈 推出線上防犯意識測驗「居家守備力測驗」，參加者將有機會獲得由青山剛昌與滿田拓也聯手創作的限定原畫插圖，作品以兩位漫畫家獨特筆觸描繪出「投打兼具、全力迎戰」的大谷翔平，呈現跨越漫畫與現實的夢幻合作。

兩位漫畫大師親自回應，青山剛昌表示，「當被邀請與擅長棒球漫畫的滿田老師合作時，我心想『咦？我可以嗎？我可是畫戀愛喜劇殺人漫畫的啊？』但這樣的榮幸一生一次，我用盡全力完成。」滿田拓也則說，「能與青山老師合作描繪地表最強棒球選手大谷翔平，是身為漫畫家極大榮幸，真的慶幸自己畫了《棒球大聯盟》。」

插畫公開後網路上掀起熱烈討論，粉絲紛紛留言，「雖然畫的是大谷，但還是有柯南和吾郎的影子」、「大谷會喊『真相永遠只有一個嗎』」、「這張畫要是拍賣，價格肯定驚人！」