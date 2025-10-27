ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》票房8億衝台灣影史第四！狛治戀雪超催淚特典來了

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自 8 月 8 日上映以來票房一路狂飆，不僅刷新台灣動畫電影票房紀錄，截至 10 月 25 日更以突破 8.2 億元的驚人佳績，勇奪全台影史票房第 4 名，憑藉強勁話題熱度與粉絲間口碑發酵，延續「鬼滅之刃」的全球超級人氣，成功奠定年度最受矚目動畫電影地位。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

隨著電影熱潮《鬼滅之刃》話題在社群間依舊沸騰不減，其中，「狛治與戀雪」的細膩情感更深深打動人心，成為引發共鳴、話題持續延燒的橋段之一。日前電影代理商木棉花公開狛治和戀雪同框的第四彈視覺圖，隨即掀起粉絲熱烈迴響與期待聲浪。作為對影迷支持與感動的回饋，特別以此視覺圖推出第十三周入場特典海報，凡於 10 月 31 日至 11 月 6 日期間憑電影票兩張，即可兌換 A3 海報乙組（內含兩款各一張），以煙火下的經典畫面，定格狛治與戀雪的感人愛情。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

此外，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》4D 版本加開嶄新上映影城，新增「大巨蛋秀泰影城」及 MX4D「台中中港新光影城」，讓粉絲能以最震撼的感官體驗，全身投入鬼殺隊的激戰當中，與此同時，台中中友百貨《鬼滅之刃 邁向無限城快閃店》集結了最新周邊商品，更設有全台唯一的戰鬥拍照場景，重現炭治郎施展「火之神神樂 碧羅之天」的熱血瞬間，快閃店將營運至 11 月 2 日止。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

關鍵字：鬼滅之刃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【川普嗨到當眾跳舞】馬來西亞高規格紅毯迎接川普

推薦閱讀

《忍者外傳4》極度好評卻賣超差　網分析「太貴」寧可買獨立遊戲

《鬼滅之刃》票房8億衝台灣影史第四！狛治戀雪超催淚特典來了

《全境封鎖》開發團隊裁員...官方稱「自願職涯轉換計畫」引熱議

最終樂章《吹響吧！上低音號》明年上映　預告再現青春感動物語

《鏈鋸人 蕾潔篇》觀影人數直逼500萬！票房71億超速達預期目標

哥吉拉將佔領羽田機場！全長40公尺、壓倒性存在迎接所有旅客

CS2突更新一天蒸發20億美元　玩家狂拋售湧「萬人好評」

《寶可夢傳說Z-A》首周賣580萬套　未超系列巔峰、仍是大成功

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug　大黃蜂「永囚禁」網驚呆：想不到

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

CS2突更新一天蒸發20億美元　玩家狂拋售湧「萬人好評」

《寶可夢傳說Z-A》首周賣580萬套

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

40公尺哥吉拉將佔領羽田機場

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手

日男告別「御宅族」喊變化很大

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

《鏈鋸人 蕾潔篇》觀影人數直逼500萬

《寶可夢傳說》皮卡丘便便上熱搜

最新新聞

《忍者外傳4》極度好評卻賣超差

《鬼滅之刃》票房8億衝台灣影史第四

《全境封鎖》系列開發團隊裁員

《吹響吧！上低音號》明年上映

《鏈鋸人 蕾潔篇》觀影人數直逼500萬

40公尺哥吉拉將佔領羽田機場

CS2突更新一天蒸發20億美元　玩家狂拋售湧「萬人好評」

《寶可夢傳說Z-A》首周賣580萬套

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366