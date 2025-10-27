ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《全境封鎖》開發團隊裁員...官方稱「自願職涯轉換計畫」引熱議

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，開發過《湯姆克蘭西：全境封鎖2》（The Division 2）與《星際大戰：亡命之徒》（Star Wars Outlaws）的瑞典遊戲工作室 Massive Entertainment，近日傳出新一波裁員消息，不過，這次公布的方式引發外界爭議。

▼《全境封鎖》系列開發團隊裁員。（圖／翻攝自@TheDivisionGame推特）▲▼全境封鎖。（圖／翻攝自推特）

根據 Massive 推特帳號公告，工作室表示「為強化未來開發藍圖，近期重新調整團隊與資源配置」，並推出所謂「自願職涯轉換計畫」，讓符合資格的員工有機會以自己的步調邁向下一階段職涯。然而外界普遍解讀，這其實等同於「變相裁員」，業界人士指出，員工幾乎沒有拒絕此計畫的空間，這種說法更像是 Ubisoft 試圖將裁員責任轉給員工本身。

雖然 Massive 並未公布具體裁員人數，但官方強調「仍完全致力於既定開發藍圖」，並指出《全境封鎖3》的開發進度不會因此受到影響。近兩年對法國遊戲巨頭 Ubisoft 而言並不順遂。由 Massive 開發的《星際大戰：亡命之徒》銷售成績未達預期，而《刺客教條：暗影者》也未能挽回公司在其他業務上的虧損。

