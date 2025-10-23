ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

射擊肉鴿爽作《鐵甲少女》簡測　跟著機械女JK開播棒打壞叔叔

記者蘇晟彥／綜合報導

由 D3PUBLISHER INC.製作、雲豹娛樂所代理的動作射擊遊戲《鐵甲少女》將於23日正式在NS2、PS5平台推出，本次《ETtoday遊戲雲》接受官方邀請，搶先試玩完整遊戲，在大約6小時左右遊戲流程，簡單總結本作就像是地球防衛軍系列一樣，算是「B級爽作」，搭配上許多惡搞的元素補足戰鬥感不足的部分，對於喜歡這類型遊戲的玩家，相信會是一款不能錯過、可以會心一笑的作品。

▲▼ 鐵甲少女 。（圖／記者蘇晟彥攝）

一說到D3P，一定會想到遠近馳名的「地球防衛軍」系列，《鐵甲少女》承襲D3P的醍醐味，主打爽感射擊遊戲，玩家將操控生化人JK初級打擊黑心過勞企業，遊戲採用Rougelite玩法，在「爬塔」的過程將可以逐步選擇不同武器、對應MOD（類似符文）來進行攻略，當然，死掉就得重新再來過，但在關卡中收集到的金錢將可以成為改造的基礎，讓關卡的「殲滅」變得越來越快速、爽感也越來越高。

遊戲開始將可以從荒吐涼子、南麻布明美兩位生化JK中選擇，在過程中不能隨意更換（選擇後另外一位就會被綁架），但基本上兩人的戰鬥方式都一樣，在選擇時依照自己的喜（ㄒㄧㄥˋ）好（ㄆㄧˇ）選擇即可。遊戲的玩法在初期會寫得有點「陽春」，戰鬥基本上分成遠程射擊、近身攻擊，在關卡中間會有不同的武器（遠程、近戰都約5種左右）可以更換，有砍得快的太刀、攻擊力強但速度慢的大斧；遠程則有穩定輸出的步槍、近身無敵的散彈，還有可以輔助戰鬥的無人機、終結大型敵人的「離職宣言」，依照不同的戰鬥習慣可以自由做搭配，遊戲的目標就是把眼前所有的永工（社畜機器人）殺光就好，目標就是爬到最頂層，將社畜Boss打敗解放黑心企業。

平心而論，打擊感算是中間偏下、射擊感也差不多，敵方角色設計也略顯重複，那⋯這款遊戲到底有啥好玩咧？

▼遊戲最開始可以從兩位主角二選一，戰鬥方式都一樣，依照自己喜好即可。

▲▼ 鐵甲少女 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼遊戲目標非常簡單，只要殺光所有敵人、爬到100層將最終Boss解決就通關啦！

▲▼ 鐵甲少女 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼每個房間攻略完都會出現寶箱，可以選擇強化的武器、MOD等等。

▲▼ 鐵甲少女 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《鐵甲少女》在戰鬥以外，加入了各種「惡搞」的元素，主角將化身實況主，將自己殲滅黑心企業的過程「全程直播」，所以在戰鬥過程中會有很多網（ㄙㄨㄢ）友（ㄇㄧㄣˊ）留言互動，雖然並不是AI即時生成的那種，但有些看到也會莞爾一笑，而觀眾偶爾也會給出「任務」，只要達成指定內容（例如40秒內殺光敵人、不使用某某技能）等等，就可以獲得更高的金錢。

而每當到一定樓層都會遇到Boss級的挑戰，在初期會覺得有點困難，但隨著改造的素質越來越高，就會相對的變簡單，每次打完Boss後也會獲得一次性的電梯鑰匙，可以用來推進高層的關卡進行主線，但當然，前面的素材、資金累積也很可觀，就看玩家怎麼選擇。

▼每次戰鬥結束就是「關播」，將會依照闖關的內容給予相對應的獎勵，當訂閱人數越多，獲得的素材就會越高。

▲▼ 鐵甲少女 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼電梯鑰匙是消耗性的，如果單純想要推進度，可以直接往上走。

▲▼ 鐵甲少女 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Boss站並不算難，看過攻擊模式幾次後就能抓到訣竅。

▲▼ 鐵甲少女 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後在改造部分，真的可以說是「惡搞趣味」滿滿的一個環節，看得變態的「葉加瀨博士」每次幫忙改造時就像是什麼大場面一樣，就會看得臉紅心跳，除了基礎的戰鬥數值外，也可以依照自己使用習慣的武器進行加強，讓戰鬥變得更加順利，但有什麼福利畫面，就讓大家自己到遊戲裡面看囉！

雖然遊戲大概進行約6小時，但總結來說，《鐵甲少女》我不會說它是一款好玩到炸開的大作，就跟《地球防衛軍》一樣，有滿滿的惡趣味、不管是低級、彩蛋類的都有，通關的時候看著角色的台詞會有很多會心一笑的時刻，遊戲23日正式上市，有興趣的玩家就快點出擊，一起擊敗黑心企業吧！

產品名稱：鐵甲少女
遊戲類型：動作射擊
支援平台：Nintendo Switch 2 / PlayStation 5
發售日期：預計於 2025 年 10 月 23 日（四）發售
建議售價：
實體一般版：港幣 350 元 / 新台幣 1420 元
數位一般版：港幣 350 元 / 新台幣 1420 元
數位豪華版：港幣 468 元 / 新台幣 1890 元

▲▼ 鐵甲少女 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 鐵甲少女 。（圖／記者蘇晟彥攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

