索尼反擊《荒野起源》壟斷指控　駁斥騰訊「玩弄空殼」規避責任

記者黃冠瑋／綜合報導

由中國騰訊旗下子公司Polaris Quest所開發的新遊戲《荒野起源》日前就因為「照搬式克隆」慘遭索尼提告，雖說官方已偷偷移除與《地平線》相似簡介以及相關元素，不料騰訊卻趁勢出面反擊通用材別獨攬專利。如今索尼又再度反駁此事，強調傷害已造成，卻試圖玩弄公司開發空殼，混淆視聽，以利規避責任。

▼索尼駁斥騰訊《荒野起源》通用材獨攬主張。（圖／翻攝自騰訊《荒野起源》、《地平線》）

▲▼索尼駁斥騰訊《荒野起源》通用材獨攬主張。（圖／翻攝自騰訊《荒野起源》、《地平線》）

根據外媒報導，早在先前索尼就向美國加州聯邦法院正式對騰訊及其子公司北極光工作室提出訴訟，指控《荒野起源》抄襲《地平線》的玩法與角色設計，並且最惡劣程度是在於《荒野起源》女主亞羅伊的髮色、造型、武器甚至名字都與《地平線》主角雷同，此等行為已經危害到《地平線》未來推廣，因此索尼決定提告。不料時隔多日騰訊不僅沒出面道歉，並且還偷偷刪除類似《地平線》相關的各種素材與標籤介紹，並主張索尼提出理由毫無根據，強調所使用內容早在其他款遊戲就有類似元素，索尼不能獨攬這些專利。

如今索尼決定再度出面反擊，表示騰訊強烈主張索尼的訴求毫無根據，但早在先前騰訊已經宣布遊戲已經持續推廣了數月，然而自從提起訴訟後，騰訊卻改據稱將《荒野起源》的發佈時間推遲到2027年，這簡直是無稽之談。損害已經造成，而​​且還在持續，且許多人都感到困惑和憤怒，但騰訊依然不為所動，不顧索尼反對，繼續推廣其侵權遊戲，拒絕為其行為承擔任何責任，這就好像是一場騙局，告訴參與者需要猜出哪個杯子有裝著物品，但卻把所有杯子都混亂，再告訴你這些杯子都有可能有物品一樣。

此外，索尼也表示在起訴後，騰訊還試圖透過玩弄其品牌和實體的空殼遊戲來逃避責任，騰訊試圖保護其遊戲操控公司免受訴訟程序，試圖逃避母公司騰訊控股的管轄，利用Aurora Studios、Level Infinite和Proxima Beta等子公司網絡，混淆《荒野起源》的真正幕後黑手，甚至聘請一位曾參與《地平線：西部禁區》創作樂曲人才作為該遊戲音樂背景，如此明目張膽抄襲，讓索尼認為極其惡劣，再加上整個遊戲行業都注意到此事，因此索尼再次向法院請求駁回騰訊所主張動議。

