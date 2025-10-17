《絲綢之歌》玩家嫌難度太低　新增「無斗篷模組」傷害降剩2成

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》自從遊戲在9月4日發售後，就掀起遊戲圈風潮，許多人都在討論劇情、戰鬥難度、打法等內容，不過就有許多玩家抱怨關卡難度過難，導致勸退不少新手。然而近日卻有玩家覺得挑戰性不夠，於是新增「噩夢模組」，可取走大黃蜂斗篷以及武器，讓傷害降至2成，消息一出後再度引發熱議。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》玩家新增「噩夢模組」。（圖／翻攝自X／@Kelocitta）

《空洞騎士》一直以來都是以高難關卡而被玩家所知，而此次《空洞騎士：絲綢之歌》也不例外，並且難度是更升級，對此開發團隊也在先前就有解釋，新主角大黃蜂性能比《空洞騎士》主角小騎士更快速且靈活，所以才會看到關卡Boss為何如此考驗玩家操作。

然而沒想到玩家卻沒因此放棄，早在先前就傳出多個玩家成功靠著未受到任何傷害成功擊敗所有Boss，如今又有玩家想挑戰極限，開發一個名為「冠冕大師」（Crest Master）噩夢模組，其中玩家會獲得「無斗篷紋章」（Cloakless），大黃蜂將會失去斗篷以及武器大針，雖說失去斗篷不稀奇，畢竟在遊戲中石板場景就可觸發此功能，讓大黃蜂只剩下踢腿和移動能力，但僅限部分地區，而配戴這個紋章將會影響至遊戲最後，這也意味著玩家可以在沒有斗篷額外機動性的情況下挑戰Boss，並且同時造成的傷害大約只有正常水平的五分之一，換句話說原本只需一下就擊敗的敵人，現在變成需攻擊5次才能擊敗，可說是難度直線上升。

另外，「冠冕大師」噩夢模組下，不僅僅是一個新的難度設定，主要目的是讓玩家無需坐在長凳上即可在不同的紋章之間快速切換，包括遊戲中所有七個主要紋章以及模組引入的全新「Cloakless」，因此對於玩家而言即時切換紋章將會成為一個巨大優勢，讓玩家體驗更多獨特的移動和戰鬥能力。