《進擊的巨人》聲優梶裕貴遭網路誹謗　嚴正聲明將採法律行動

記者楊智仁／綜合報導

聲優 梶裕貴 所屬經紀公司 VIMS 近日於官方網站發表聲明，指出網路上出現針對梶裕貴的誹謗與不實內容，部分訊息惡意誤導、與事實不符，為此正式發出警告。

▼梶裕貴發出嚴正聲明。（圖／翻攝自推特）▲▼梶裕貴聲明。（圖／翻攝自推特）

該聲明表示，「近日在網路及部分社群平台上，流傳關於梶裕貴的惡意誤導與虛假訊息，這些內容均與事實不符。我們過去已多次發出警告，但目前仍有虛假貼文與臆測持續擴散。」經紀公司強調，梶裕貴本人原本不願對此類話題發表意見，但由於這些惡意言論已對他及其家人造成實質影響，因此不得不再次作出正式聲明。

聲明中明確指出兩點立場：「梶裕貴從未有任何違反公序良俗的不當行為，包括不貞行為」、「關於其個人嗜好與興趣被惡意揶揄的相關內容，皆屬完全捏造。」針對未來的應對措施，已委託律師展開嚴正調查，並確認多起可被認定為違法的貼文，對於散布或張貼虛假訊息者，要求立即刪除相關內容並採取適當行動，如若情況未改善將採取法律手段，同時 VIMS 也設立了 誹謗中傷專用回報表單。

梶裕貴為日本知名聲優，代表作包括《進擊的巨人》艾連、《七大罪》梅里奧達斯、《排球少年!!》孤爪研磨等。2019 年 6 月，他與同為聲優的竹達彩奈結婚，2022 年 11 月誕下第一個女兒。

關鍵字：梶裕貴

