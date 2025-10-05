ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

狂粉直衝《GTA 6》開發總部「逼問進度」...員工不堪騷擾速逃離

記者楊智仁／綜合報導

《俠盜獵車手6》( GTA 6 ) 開發進度備受矚目，但無論再怎麼想知道最新消息，也要注意不能影響他人。一名來自美國的 TikTok 創作者近日飛往蘇格蘭愛丁堡，專程站在開發商 Rockstar North 辦公室外大喊，質問工作人員「新預告片什麼時候出？遊戲要再延期嗎？」，影片曝光後引發網路輿論譁然。

▲▼GTA 6。（圖／翻攝自推特）

TikTok 用戶 Backonboulevard 於 9 月 30 日上傳影片，自稱親自前往 Rockstar North 辦公室「討說法」，影片中可見他蹲點在公司門外，先後對兩名疑似員工大喊，「什麼時候延期？下一支預告片呢？我要知道！」其中一名被拍到的路人僅無奈回應「我不知道」，隨即加快腳步離開。

另一段畫面則顯示，Backonboulevard 跟在一名剛離開辦公室的員工身後，不斷高聲質問，「是不是又延期？下一個預告片什麼時候？你不能說嗎？」該名員工顯得明顯害怕且不安，最後快步逃離現場。目前影片已超過 14 萬次觀看，並被創作者置頂於頻道首頁，消息曝光後 GTA 社群創作者 GameRoll 在推特上轉發痛批「如果你真的在某人的工作地點外騷擾員工，只為了遊戲更新，請好好反省一下。」不少網友也留言譴責這種行為「太過頭了」。

關鍵字：GTA 6

