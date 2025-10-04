PRX止步四強淚灑賽後訪　PatMen自責：有時候事情總不盡人意

記者蘇晟彥／巴黎報導

在《特戰英豪》以極度奔放打法深受粉絲青睞，在多倫多大師賽奪下冠軍的PRX，在本屆世界冠軍賽被DRX逆襲擊敗，以第四名之姿離開世界賽舞台。對此，在賽後受訪時成員情緒明顯失落，PatMen更是難掩失望在台上流淚，他說，「我在PRX這年學到好多，但有時候事情就是不盡人意，我們未來會變好、我們團隊會不斷成長」。

▼PatMen在賽後訪時忍不住流淚，但認為事情總不如人意，但未來一定會不斷成長，變成更好的選手。（圖／記者蘇晟彥攝）

PRX在四強賽對上DRX，在首張圖以閃電之姿順利拿下9分，但最終被DRX逆襲奪下勝利，第二局更是頻頻出現失誤，最終被直落二送出世界賽舞台。對此，PatMen作為今年加入的隊員，在多倫多大師賽時也拿下好成績，面對這次落敗難掩失望情緒，在受訪時忍不住落淚，但他很堅強回答記者，他說，「我覺得到世界賽就像是一個夢想，但，有時候事情就是不盡人意，是吧？」他補充，「教練跟我說，我們未來要不斷成長、要變得更好」

而 f0rsakeN也被問到在這次世界賽最大收穫，他說，最大的收穫應該就是讓我的家人都感到驕傲，他們也來到巴黎，替我大家，想在這邊跟他們說聲謝謝，謝謝家人一直以來都支持自己的電競夢。

最後教練Alecks也補充，PatMen作為一個剛加入到隊伍，也被視為新秀的選手，其實他剛來的時候對自己是100%的懷疑，但現在想跟他說，你應該回頭看看，要替自己感到驕傲，他也指出，在中後期成員都太想贏了，每個人都出現很多失誤，在他自己的視角中，這次失誤真的太多太多了，但接下來也會協助選手找到自己的定位、繼續找到更穩定的打法與風格，只要能夠再提升自己，PRX在明年會繼續成為勢不可擋的戰隊。

▼f0rsakeN在受訪時也不似以往活潑，時不時會露出嘟嘴表情。

