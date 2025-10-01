ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

類動森《PuffPals》傳陷開發倒閉　集資7800萬消失網怒求退款

記者黃冠瑋／綜合報導

募資遊戲形式是僅幾年興起的開發模式，目的是讓獨立開發者能夠以吸睛的專案來獲取充足的開發金額，不過此模式下卻也伴隨相對風險。對此一款國外《PuffPals:Island Skies》因為類似動物森友會就成功在2022年集資超過新台幣7,800萬，然而近日卻傳出開發倒閉消息，讓許多贊助者憤而提告並要求退款。

▼《PuffPals:Island Skies》恐難以上市。（圖／翻攝自Kickstarter）

（圖／翻攝自Kickstarter）

根據外媒報導，自從任天堂《動物森友會》上市後，就成功帶起農場模擬風潮，就連不常接觸遊戲的人也都知道關於此遊戲，因此許多開發商也試著想模仿此遊戲成功精髓來搭上模擬浪潮，而國外就有一款類似《動物森友會》的療育生活模擬《PuffPals:Island Skies》，自2022年在Kickstarter發起集資活動，起初目標只是訂於7.5萬美元（約新台幣228萬元），或許是當年正值《動物森友會》火熱，募資在短短不到24小時就成功超過目標，最後籌集的金額更是超過原定目標35倍，多達260萬美元（約新台幣7,808萬元），吸引超過4.2萬名支持者。

然而時隔三年，遊戲卻不是傳出即將推出消息，反而爆出《PuffPals: Island Skies》專案的發起公司Fluffnest背後其實是一間布偶製作公司，並且該遊戲更據傳是交給外包公司Room 8 Studio，甚至Fluffnest還傳出財務危機，原因竟是出自Fluffnest不先顧好遊戲製作，反而是先投入在遊戲周邊當中，導致遊戲開發陷入停滯。

此外，Fluffnest目前更是陷入資金糾紛，不僅Room 8 Studio不滿，就連個別創作者與多家金融機構也陸續提告Fluffnest，指控其違反合約與積欠款項，如此嚴重低估了遊戲開發成本，讓當初不少贊助者也紛紛加入提告行列要求官方能退款，並認為這根本就是一場世紀大騙局。

關鍵字：PuffPals

