《魔物獵人荒野》古龍「巨戟龍」終於來襲　網嘆：人早就跑光了

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人荒野》雖說在剛上市可說是風光一時，但近期屢遭重創，先是更新過慢、優化問題頻傳、紅色評論、更新Bug等，都讓評價慘遭暴跌。雖說官方承諾將優化更新，但評價依舊慘淡，如今遊戲也將迎來第三次免費更新，並且確認古龍「巨戟龍」12月登場，但許多網友表示太晚了人早就跑光。

▼《魔物獵人荒野》第三次免費更新。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

▲▼《魔物獵人荒野》第三次免費更新。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

《魔物獵人：荒野》在2月28日正式推出後，曾一度受到許多玩家追捧，然而後續因為遊戲更新過慢，再加上優化與技術表現問題受到了不少PC玩家批評，而先前官方已經承諾原訂在9月底實裝的第3彈免費更新將提上日程，如今遊戲也迎來第三次免費更新，其中歷戰王將加入魔物「獄焰鱆」以及活動交匯慶典「夢燈之儀」，並且確定玩家先前期盼已久的古龍種「巨戟龍」將在12月第四次免費更新抵達荒野。此外，製作人辻本良三也表示製作團隊有聽取玩家意見，除了在官網發表改善方針外，冬季更新時還會再追加通關後內容，以及各種改善。

對此，許多網友卻表示，雖說遊戲有在持續更新，但已經太晚了，人早就跑光了，現在更新就像在擠牙膏一樣沒有誠意。其實會有這樣評論也不難理解，畢竟每次更新只是部分資訊加入，再加上時不時就會傳出優化問題，難怪玩家遊玩的熱忱早已被澆熄，對於官方而言，玩家是否能回流，想必是一項非常大的挑戰。

 ▲▼《魔物獵人荒野》。（圖／翻攝自《魔物獵人荒野》官網）

