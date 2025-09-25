ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

直擊／《仁王3》閃電宣布發售日　電玩展通關「限定關卡」送原創T

記者蘇晟彥／東京報導

光榮特庫摩旗下黑暗戰國動作RPG《仁王3》確定將於2026年 2 月 6日發售，在東京電玩展上也首次公開試玩版本，將開放一般探索、武田信玄Boss戰兩個部分，此外，官方也正式宣布，特別邀請知名電影導演樋口真嗣操刀，生動描繪主人公．德川竹千代被奪走將軍繼承權後，與弟弟．德川國松之間的激烈對決，以及跨越時代的壯闊冒險。

▼光榮特庫摩在2025電玩展上釋出《仁王3》試玩片段。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 仁王3 。（圖／記者蘇晟彥攝） 

對此，官方在東京電玩展上閃電宣布發售日，將在2026年 2 月 6 日正式發售，同時在展場中玩家將能從兩種關卡中擇一試玩：其一是在「戰國時代」挑戰強敵「武田信玄」；其二是可體驗全新公開的「平安時代」進行地圖探索的關卡。此外，在展區中將展示「戰國時代」中需要打倒的「武田信玄」妖怪化型態的巨大立像，等候各位前來一睹風貌。

現場試玩特典為「『仁王３』原創貼紙」。成功通關「戰國時代」的玩家，還將獲贈「『仁王３』原創T恤」！由於各活動日的特典數量有限。

■『仁王３』故事簡介
元和8年(1622年)
主人公・德川竹千代即將於江戶城繼任將軍大位──對竹千代即將成為將軍一事心生怨恨的弟弟德川國松墮入黑暗。他身懷兇惡的力量，率領妖怪大軍突襲竹千代。太平盛世瞬間化為地獄，陷入絕境的竹千代藉由守護靈・草薙的神秘力量跨越時空。

■江戶、戰國、平安——跨越時代的戰鬥
本作自故事開端的江戶城開始，將帶領玩家橫跨戰國的遠江，以及平安時代的京都等多樣世界，與形形色色的人物相遇、挑戰強敵，逐步逼近故事的真相。各時代皆以獨特且幻想風格的開放式場景呈現。在竹千代的面前，將有來自不同時代的妖怪與強敵、地獄般的挑戰接踵而至。各時代場景影像與登場妖怪的情報在官網同時公開。今後也將持續釋出更多資訊，敬請期待系列最大規模、宏大壯麗的 『仁王３』世界與故事。

▲▼ 仁王3 。（圖／記者蘇晟彥攝）

【謝謝好心人！】颱風花蓮堰塞湖溢流釀災情！民眾在垃圾堆裡救出小奶狗

