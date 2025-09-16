ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢GO》新活動暢遊36條台灣路線　巧遇「牛仔帽卡比獸」

記者楊智仁／綜合報導

「Pokémon GO Take a GO！走出趣！」遊戲中正式展開，在台推出36條「官方路線」，其地點含括各縣市知名旅遊地點，即日起至今年 12 月 31 日除了在「官方路線」起終點的寶可補給站共推出10款遊戲內的明信片供玩家收集外，在路線周遭的遊戲地圖上更會依據主題而異，出現不同的主題寶可夢，甚至有機會遇到「戴著牛仔帽的卡比獸」。

▲▼寶可夢GO。（圖／廠商提供）

限時調查準備了幾個輕鬆任務，等待玩家現實闖關、遇見活動主題寶可夢。本次更與「島內散步Walk in Taiwan」推出10場北中南精選實體導覽活動，玩家可以免費報名實體導覽活動，由具有專業文史與在地導覽背景的導覽員們，一起穿梭城市中。共計36條的官方路線在全台灣登場，遊戲內的起點與終點的寶可補給站還能領取台灣限定的明信片，本次官方精選出五大主題：文化散步、藝術之旅、風土日誌、生態健行及美食巡禮，詳情可在官網查詢。

▲▼寶可夢GO。（圖／廠商提供）▲▼寶可夢GO。（圖／廠商提供）

遊玩「路線」除了遭遇活動主題寶可夢與轉動寶可補給站獲得獎勵、道具外，本次將有「島內散步Walk in Taiwan」的台北、新竹、台中、台南及高雄的在地專業導覽員，帶您探索城市被遺忘的故事與場景。免費實體導覽活動共於5個城市展開，每個城市2場次一共10場，每場次名額有限，額滿為止。其城市與路線主題有：

1. 台北│大稻埕故事集

2. 新竹│穿梭百年的時空小旅行

3. 台中│因鐵道而生的台中城

4. 台南│城東人文漫步

5. 高雄│藝術海聲之風

▲▼寶可夢GO。（圖／廠商提供）▲▼寶可夢GO。（圖／廠商提供）

關鍵字：Pokémon GO

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

推薦閱讀

《寶可夢GO》新活動暢遊36條台灣路線　巧遇「牛仔帽卡比獸」

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放...濺到孩童家長爆氣怒開扁

《鬼滅之刃》猗窩座「破壞殺」日車站再現　擺陣打卡網喊：要勇氣

玩家譴責「任天堂鑰匙卡」只想削錢　前卡普空開發反駁另有原因

任天堂招聘難度驚人！日博士曝「根本不需學歷篩檢」　前主管回應了

彩虹社VTuber「圭利」百萬企劃達成　本尊親謝：驕傲一輩子

《寶可夢Pokopia》百變怪驚變人類　二創瘋傳網揭動畫早出現

海外粉絲持假刀看《鬼滅》警方急出動　烏龍一場笑回：沒有鬼被斬殺

Netflix將推出真人《我的英雄學院》！好萊塢名編劇負責製作

《絲綢之歌》留住已故癌爭粉絲故事...親設計Boss永存遊戲網淚崩

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

任天堂招聘難度驚人、日博士曝過程

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

玩家譴責任天堂鑰匙卡只想削錢

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲

《鬼滅之刃》猗窩座絕招日車站再現

《寶可夢Pokopia》百變怪變人類

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

彩虹社VTuber圭利百萬企劃達成

《超級瑪利歐》碧姬名字由來曝光

最新新聞

《寶可夢GO》新活動暢遊台灣路線

美男子看《鬼滅》尿急竟就地解放

《鬼滅之刃》猗窩座絕招日車站再現

玩家譴責任天堂鑰匙卡只想削錢

任天堂招聘難度驚人、日博士曝過程

彩虹社VTuber圭利百萬企劃達成

《寶可夢Pokopia》百變怪變人類

粉絲持假刀看《鬼滅》警方急出動

Netflix真人《我的英雄學院》

《絲綢之歌》留住已故癌爭粉絲故事

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366