《寶可夢GO》新活動暢遊36條台灣路線　巧遇「牛仔帽卡比獸」

記者楊智仁／綜合報導

「Pokémon GO Take a GO！走出趣！」遊戲中正式展開，在台推出36條「官方路線」，其地點含括各縣市知名旅遊地點，即日起至今年 12 月 31 日除了在「官方路線」起終點的寶可補給站共推出10款遊戲內的明信片供玩家收集外，在路線周遭的遊戲地圖上更會依據主題而異，出現不同的主題寶可夢，甚至有機會遇到「戴著牛仔帽的卡比獸」。

限時調查準備了幾個輕鬆任務，等待玩家現實闖關、遇見活動主題寶可夢。本次更與「島內散步Walk in Taiwan」推出10場北中南精選實體導覽活動，玩家可以免費報名實體導覽活動，由具有專業文史與在地導覽背景的導覽員們，一起穿梭城市中。共計36條的官方路線在全台灣登場，遊戲內的起點與終點的寶可補給站還能領取台灣限定的明信片，本次官方精選出五大主題：文化散步、藝術之旅、風土日誌、生態健行及美食巡禮，詳情可在官網查詢。

遊玩「路線」除了遭遇活動主題寶可夢與轉動寶可補給站獲得獎勵、道具外，本次將有「島內散步Walk in Taiwan」的台北、新竹、台中、台南及高雄的在地專業導覽員，帶您探索城市被遺忘的故事與場景。免費實體導覽活動共於5個城市展開，每個城市2場次一共10場，每場次名額有限，額滿為止。其城市與路線主題有：

1. 台北│大稻埕故事集

2. 新竹│穿梭百年的時空小旅行

3. 台中│因鐵道而生的台中城

4. 台南│城東人文漫步

5. 高雄│藝術海聲之風