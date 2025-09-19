《RF Online Next》10小時搶先體驗心得！重現21年經典神作　巨型機器人大戰爽感滿分

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者蘇晟彥／綜合報導

時隔21年，網石（Netmarble ）旗下《RF Online》正統續作MMORPG《RF Online Next》確定將近期正式上市，承載2,000萬玩家期待，本作將延續浩瀚科幻宇宙為背景，在透過生化機甲、MAU（巨型機器人；Mechanic Armor Unit）享受史詩級磅礡戰役奮勇殺敵，本次《ETtoday遊戲雲》接受官方邀請搶先體驗遊戲內容，將以近10小時的遊戲時間跟大家分享這款滿滿科幻風格MMORPG的魅力所在。

《RF Online Next》官網：https://rfonlinenextgb.netmarble.com/tc

※遊戲內容為封測階段，正式內容以上市版本為準

▼《RF Online Next》以未來科幻作為題材，深受玩家青睞。

▲▼ RF 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼遊戲中能駕駛MAU戰鬥也是一大魅力所在。

▲▼ 《RF ONLINE NEXT》 。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

被譽為科幻巨作的MMORPG《RF Online》2004年上市後，吸引不少熱愛機甲、國戰的玩家投入，其中在三個國家中角力、互相爭奪資源的PvP模式成為玩家沉迷的原因，時隔21年，正統續作《RF ONLINE NEXT》延續原先世界觀，在保留原作魅力的同時，將其零散的背景故事重構成完整的宇宙。玩家將扮演中立主角「繼承者」，在阿克雷提亞、貝爾托和克拉3個國家的複雜動態中遊走，體驗他們之間的對抗與同盟。

在職業方面，遊戲中稱作「生化戰甲」，仲裁者、制裁者、幻影神兵、無畏艦、操靈師及匠師六大職業，以及近期公布的仲裁者。遊戲上市時，將會有7種職業供玩家選擇。每一項職業都有相對應的職業技能以及擅長的類型，但在《RF Online Next》中並不需要特別在意職業，在遊戲初期可以更換生化戰甲後，就可以自由變化職業，但如果要推薦的話，建議前期可以選擇制裁者、操靈師這種遠距離攻擊的職業，因為初期需要解非常多的任務，因此遠程的輸出職業在「清怪」的時候會比較有優勢，體感會稍微快一點。

而除了選擇職業外，捏臉也是現在MMORPG必備的一環，在這邊就不贅述，總之在《RF ONLINE NEXT》維持一貫的精緻美學，每一個主角捏出來都是國際巨星等級，就看大家要如何決定自己的長相囉！

▼遊戲開始可以選擇6種不同的生化戰甲（職業），但進入遊戲後可以隨時切換，輕鬆享受各種職業魅力。

▲▼ 《RF ONLINE NEXT》 。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

▲▼ RF 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在戰力、人物培養部分，主要分成一般裝備、塔力克（類似寶石系統）、生化戰甲及漫遊者（類似寵物），在裝備部分主要只有武器差異，其他都可以共用，透過強化、裝備越高品質的裝備，就可以最大限度的提高戰力。

而在遊戲中最特別的就是「生化戰甲」這個設定，除了上述的可以任意變化職業外，透過收集不同的戰甲也可以獲得微幅的屬性加成；而漫遊者則跟戰甲一樣，也是提升戰力的一大環節，根據不同的生化機甲搭配使用，將會讓戰鬥更加順利，甚至有些漫遊者擁有「經驗加成」的能力，可以讓掛機的效率大幅提升。

此外，遊戲中有一個非常特殊、也很符合世界觀設定的元素，就是「飛行系統」，作為一個科幻背景的遊戲，不僅戰鬥爽快外，能在天空上翱翔才是王道，遊戲中進行到一定劇情後，就會解鎖「飛行系統」，當探索地圖、趕路時，就可以快速飛過敵人到達目的，而高級的機甲更具備「墜落攻擊」這個超華麗特效，能夠在天空中來個隕石衝撞，將地面上的敵人撞碎，真的爽感無限。

當然，看多了科幻機甲風也沒關係，遊戲中的時裝也可以將主角變化成各種不同造型，不僅能微幅增加屬性，像下方的「泳裝機甲風」，只能說官方真會玩，這主角可「真帶勁」！

▲▼ 《RF ONLINE NEXT》 。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

▼裝備生化戰甲後就可以在特定區域「飛行」，有些戰甲還能使出特殊的墜落攻擊，非常酷炫。

▲▼ 《RF ONLINE NEXT》 。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

▼漫遊者有非常可愛、也有非常機甲風格的造型。

▲▼ RF 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 《RF ONLINE NEXT》 。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

▲▼ 《RF ONLINE NEXT》 。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

遊戲中跟一般MMORPG一樣殺敵外，最大的特色就是MAU（巨型機器人；Mechanic Armor Unit）的戰鬥系統，正所謂每個小孩童年一定都有個機甲夢，想要乘坐巨大無比的機器人，開著手上的機槍掃蕩，這些在《RF Online Next》中通通能夠實現。

遊戲中共有超過十多種的MAU，完全可以滿足玩家對於各種巨型機器人的收集癖，除了在主線劇情中可以使用MAU戰鬥外，遊戲中也有許多副本、世界王，甚至是之後會開放的公會戰可以使用MAU戰鬥，相信屆時看到「機器人大戰」，在大規模戰鬥中發揮壓倒性的力量衝鋒殺敵，相信一定別有一番風味。

▲▼ 《RF ONLINE NEXT》 。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

▲▼ RF 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼遊戲中有超多種MAU等待大家去收集，一圓自己的機甲夢。

▲▼ RF 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後，遊戲中主打「多人遊戲要素」，由於在測試階段並沒有辦法多人連線，因此有些遊戲內容無法體驗，但根據官方資料顯示，包含野外Boss攻略、世界王討伐、礦山戰爭等等，都需要仰賴玩家一起遊玩，相信屆時各種機器人、生化戰甲飛來飛去，畫面一定非常震撼。

而記者實際體驗約10小時的遊戲內容，只能說遊戲之豐富真的難以想像，不管是主線任務、支線任務，以及隱藏在地圖上各種小寶箱，都會花上很多時間探索，而遊戲也絕非點點按鍵就可以完成，很多Boss都必須走位，避開致命攻擊才能順利攻略，再加上遊戲市場已經走到2025年，畫質要求精美再精美已經是基本盤，遊戲中的人物細節刻劃非常細緻，還有很多「養眼」的角色會陪著大家冒險，這些就留給所有玩家在上市後一一探索！

《RF ONLINE NEXT》將於9月30日正式上市。

▲▼ RF 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 《RF ONLINE NEXT》 。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

