《艾爾登法環》56歲新手全通關　不敢相信花325小時引網共鳴

記者黃冠瑋／綜合報導

這10幾年來興起的類魂遊戲，像是《黑暗靈魂》、《艾爾登法環》等，都造成遊戲圈不少轟動，不只吸引無數年輕玩家前往體驗，更是讓有年紀長輩愛不釋手。對此，近日就有一名56歲玩家分享作為魂系新手，在玩了《艾爾登法環》後，花325小時終於全破，引起許多相近年紀玩家恭賀，讓他感到相當驚訝遊戲魅力。

▼《艾爾登法環》魅力讓年齡半百的玩家也愛不釋手。（圖／翻攝自twitter／@ELDENRING）



根據《艾爾登法環》臉書社團資訊，一名玩家Eric Folkes表示，自己年齡將近56歲從來沒有接觸過關於任何魂系相關遊戲，而他首次接觸《艾爾登法環》後，就花將近1年時間從PS5遊玩到換成PS5 Pro，遊戲時間總計325小時，終於全破遊戲，並讓他直言，「這是他人生玩過最難的遊戲，到現在還不敢相信已經破關」。

貼文分享後，許多玩家都紛紛為他感到恭喜，不過有趣的是作為56歲玩家，或許對一般玩家而言實屬罕見，但這貼文底下更是出現不少與他相近年齡的玩家，甚至有人還比他年紀還要更大一輪，由此可見作為魂系遊戲所能吸引的年齡層相當廣泛，讓不少即將步入銀髮族的玩家都深深被吸引。

此外，先前也有出現過海外網紅「Babe1Babe2」為了說服69歲父親發起《黑暗靈魂》挑戰，後續更是「因為我愛你，願親身體會」，感人對話引發網友共鳴，從此讓這名銀髮族也對遊戲大大改觀，想必魂系遊戲已不單單只是一款遊戲，更是能建立起各個世代玩家重要的橋樑也不一定。