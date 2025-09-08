ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《空洞騎士》首日玩家破53萬寫傳奇　翻譯遭批官方承諾改進

記者楊智仁／綜合報導

《空洞騎士：絲之歌》在玩家敲碗 6 年後，本月 4 日晚間終於在 Steam 正式上市，全球玩家熱情擋不住，瞬間湧入的流量讓整個網站當機，根據統計數據《空洞騎士：絲之歌》上市短短數小時內便在 Steam 平台創下 53 萬名同時在線玩家驚人成績，成為繼《艾爾登法環》與《柏德之門 3》後單機作品最亮眼的首發表現之一。

▲▼空洞騎士：絲之歌。（圖／翻攝自Steam）

《空洞騎士：絲之歌》是 2017 年獲得壓倒性好評 2D 動作冒險遊戲《窟窿騎士》續篇，玩家扮演前作女主角聖巢保護者「大黃蜂（Hornet）」前往新國度，並與大批昆蟲、野獸等新敵人戰鬥。從數據來看《空洞騎士：絲綢之歌》表現足以躋身 Steam 歷史上最成功的獨立遊戲發行之一，作為對照《艾爾登法環》最高同時在線玩家為 95.3 萬人，《柏德之門 3》達 87.5 萬人，《絕地戰兵2》則為 45.8 萬人，在僅有小型開發團隊支撐的情況下，首日突破 50 萬可說是空前壯舉。

儘管如此《空洞騎士：絲之歌》許多玩家反應，遊戲簡體中文的翻譯文本相當難以理解，也因此一度獲得「褒貶不一」評價，官方承諾會在接下來的幾周內努力改進翻譯。不過將評論轉往日文、英文等各地版本均獲得「極度好評」。

關鍵字：空洞騎士：絲之歌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【巨型鋼梁翻落】聯結車載運中突掉落！側翻重砸路面

推薦閱讀

《寶可夢》電子精靈球推出！觸摸照顧皮卡丘萌翻、共157隻夥伴

《空洞騎士》首日玩家破53萬寫傳奇　翻譯遭批官方承諾改進

《咒術迴戰》外傳新連載開始　咒術師打外星人守護地球命運？

《鬼滅》猗窩座聲優曝需再現「壓倒性強大」：有必須守護的人

任天堂結束最後一款3DS主機維修服務　零件用盡14年回憶劃下句點

《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　探索海底1萬公尺深處

網挖出塵封27年未拆《寶可夢 藍》！還是誤植版價值上百萬

《沉默之丘f》製作人揭「昭和」設定　象徵年代社會對女性壓迫

日知名製作公司憂「業界忘記原創動畫」：最初的衝動被消磨

《鬼滅之刃》漫畫完結五年衝銷量冠軍！單周12萬霸榜

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

任天堂結束最後一款3DS主機維修服務

猗窩座聲優曝需再現「壓倒性強大」

塵封27年《寶可夢 藍》上看12萬美元

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師

《寶可夢》電子精靈球推出

神人用麥塊重現《鬼滅之刃》無限城

芥見下下《咒術迴戰》外傳新連載

Switch2電池再傳「耗電極兇」

《哆啦A夢 新海底鬼岩城》睽違40年重現

《空洞騎士》首日玩家破53萬寫傳奇

最新新聞

《寶可夢》電子精靈球推出

《空洞騎士》首日玩家破53萬寫傳奇

芥見下下《咒術迴戰》外傳新連載

猗窩座聲優曝需再現「壓倒性強大」

任天堂結束最後一款3DS主機維修服務

《哆啦A夢 新海底鬼岩城》睽違40年重現

塵封27年《寶可夢 藍》上看12萬美元

《沉默之丘f》製作人揭昭和設定

製作公司憂「業界忘記原創動畫」

《鬼滅之刃》漫畫完結五年衝銷量冠軍

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366