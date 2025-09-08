《空洞騎士》首日玩家破53萬寫傳奇　翻譯遭批官方承諾改進

記者楊智仁／綜合報導

《空洞騎士：絲之歌》在玩家敲碗 6 年後，本月 4 日晚間終於在 Steam 正式上市，全球玩家熱情擋不住，瞬間湧入的流量讓整個網站當機，根據統計數據《空洞騎士：絲之歌》上市短短數小時內便在 Steam 平台創下 53 萬名同時在線玩家驚人成績，成為繼《艾爾登法環》與《柏德之門 3》後單機作品最亮眼的首發表現之一。

《空洞騎士：絲之歌》是 2017 年獲得壓倒性好評 2D 動作冒險遊戲《窟窿騎士》續篇，玩家扮演前作女主角聖巢保護者「大黃蜂（Hornet）」前往新國度，並與大批昆蟲、野獸等新敵人戰鬥。從數據來看《空洞騎士：絲綢之歌》表現足以躋身 Steam 歷史上最成功的獨立遊戲發行之一，作為對照《艾爾登法環》最高同時在線玩家為 95.3 萬人，《柏德之門 3》達 87.5 萬人，《絕地戰兵2》則為 45.8 萬人，在僅有小型開發團隊支撐的情況下，首日突破 50 萬可說是空前壯舉。

儘管如此《空洞騎士：絲之歌》許多玩家反應，遊戲簡體中文的翻譯文本相當難以理解，也因此一度獲得「褒貶不一」評價，官方承諾會在接下來的幾周內努力改進翻譯。不過將評論轉往日文、英文等各地版本均獲得「極度好評」。