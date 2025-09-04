ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《空洞騎士》新作上架Steam　全球粉絲擠爆伺服器直接當機

記者蘇晟彥／台北報導

《空洞騎士：絲綢之歌》在玩家敲碗6年後，9/4晚上終於在Steam正式上市，但全球玩家熱情擋不住，瞬間湧入的流量讓整個Steam網站當機，不少玩家必須依靠「幸運」才有辦法開始下載遊戲，目前災情逐漸趨緩，但仍有不少玩家還是無法順利開始遊戲，讓玩家哀嚎引起議論。

▲▼

由 Team Cherry 開發的《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollowknight: Silksong）在睽違多年後，終於全球正式上市，在上市前不少獨立遊戲都「改期」，就是不想要辛苦許久的作品被這款敲碗許久的現象級作品續作掩蓋光芒，豪不意外，在開賣後不少玩家想要「搶頭香」，都在第一時間登入Steam遊玩，導致瞬間流量過大當機，出現罕見的「E502 L3」。

此外，《空洞騎士：絲綢之歌》台灣定價僅要328元，不少玩家也意外，「價格真的超佛心」，在觀望的玩家，也可以透過Xbox Game Pass（XGP） 訂閱服務遊玩。

關鍵字：空洞騎士

