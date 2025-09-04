ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Switch 2其實更早就能推出　任天堂多次延後「追求完美更重要」

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新一代主機 Switch 2 備受期待，根據彭博社最新報導，Switch 2 沒有在更早的時間推出並非硬體問題，而是來自任天堂第一方開發團隊的要求：他們希望有更多時間打磨遊戲內容，讓新主機能以最佳姿態登場。

▼任天堂希望有更多時間打磨遊戲內容。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

知情人士透露，任天堂內部多次調整上市計畫，認為「追求完美比趕快推出更重要」，雖然這讓粉絲和第三方開發商感到沮喪，但顯示任天堂對首發遊戲的重視。雖未點名具體遊戲，不過外界普遍推測，延後的主因與兩款 Switch 2 核心大作《瑪利歐賽車 世界》及《咚奇剛蕉力全開》有關。畢竟跟跨世代升級《寶可夢傳說 Z-A》與《密特羅德究極4 穿越未知》比起來，真正能定義主機成敗的仍是任天堂第一方作品。這也是公司選擇「寧可延後也要確保品質」關鍵考量。

報導同時指出，任天堂長年維持龐大的現金儲備遠高於多數日本企業。雖然市場對其呼籲過進行庫藏股回購與股息分配，但這筆現金庫存正是任天堂能承擔長期專案、甚至渡過 Wii U 失敗時期的重要保障。Switch 2 預計將成為下一代遊戲主機市場的焦點，而任天堂的延遲策略，或將換來更完美的起跑點。

