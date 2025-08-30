ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

24.5萬氣質正妹進軍實況圈　超兇生活照曝光：來看看我底蘊！

記者蘇晟彥／台北報導

以實況主聞名的鍇睿國際，近期在粉專上釋出多位藝人加盟，不僅有全世界最拉風的男人－統神、曾經的瘋狗－超負荷等人。近日鍇睿旗下新簽的氣質新人、有著小邵雨薇的奕蓁「來勢洶洶」，將在今日（30日）晚間正式轉戰實況圈，將進行首次開播，讓不少實況觀眾開心大喊，「又有新人報到，好好接受我們『疼愛』吧！」

▼奕蓁將在30日晚間首次開播，邀請粉絲跟她一起「轉盤互動」。（圖／鍇睿提供）

▲▼ 奕蓁 。（圖／鍇睿提供）

日前在鍇睿公佈的藝人陣容中，除了有大家熟悉的統神、超負荷、凱琪等人外，其中以超高顏值受到粉絲關注的「奕蓁」也引起討論，不僅有著超高顏值，氣質也非常清新，在IG早就坐擁24萬粉絲的她，其實已經上過不少節目引起關注，更曾被說過「臉蛋就像AI生成一樣驚人」。

而就跟師姐余家儀一樣，奕蓁也將在30日晚間轉戰實況圈，將在晚間七點在Twitch頻道開播，首先將帶來「轉盤互動遊戲」跟所有粉絲同樂，到底會放出什麼福利，就敬請準時收看，她也透露，目前將會以日常分享、美妝時尚、生活趣事作為直播內容，未來也會有遊戲實況跟大家同樂，同時畢業於美術系的她，未來也會加入繪畫創作、聊天互動等等，要把全部「底蘊」讓粉絲看到，將以多面向的內容與粉絲共創美好回憶。

Twitch平台：https://www.twitch.tv/yitta1003
Instagarm：https://www.instagram.com/uiokjh1003/

▲▼ 奕蓁 。（圖／鍇睿提供）

▲▼ 奕蓁 。（圖／鍇睿提供）

