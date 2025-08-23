ROG掌機Xbox Ally 終於登場　１０／１６同步全球上市

記者蘇晟彥／綜合報導

2025 科隆遊戲展 Xbox 直播活動上，Xbox 宣佈 ROG Xbox Ally 及 ROG Xbox Ally X 將於 10 月 16 日正式發售，同時也將在台灣上市。這兩款裝置最早於今年的 Xbox Games Showcase 上首次亮相，讓玩家無論身在何處，都能更輕鬆地暢玩來自 Xbox、Battle.net 以及其他主流 PC 遊戲平台的精彩遊戲。



除上述內容外，Xbox 還宣佈推出「掌機相容計畫」（Handheld Compatibility Program）。這一全新措施旨在讓更多遊戲能夠在支援的掌機裝置上順暢運行。在該計畫上線時，玩家可以在自己的遊戲庫中直接查看遊戲是否支援掌機，並透過「掌機最佳化」（Handheld Optimized）或「基本相容」（Mostly Compatible）標示進行識別。透過與遊戲工作室合作，對數千款遊戲進行測試、最佳化和驗證，玩家無需調整裝置或僅需進行些微調整即可在掌機暢玩遊戲。相關遊戲後續還將配備「Windows 效能適配」（Windows Performance Fit）指標，以反映遊戲在支援裝置上的預期效能表現。

Xbox 正在持續打造全新功能與選項，以提升掌機遊戲體驗。今日，我們很高興為 ROG Xbox Ally 掌機帶來以下功能：

• 高級著色器預載（Advanced shader delivery）：該全新功能可在遊戲下載過程中預載入遊戲著色器，使部分遊戲的首次啟動速度提升高達 10 倍，運行更流暢，且電池消耗更低。

• 從明年年初開始，ROG Xbox Ally X 還將推出一系列 AI 驅動的新功能，以增強遊戲體驗，包含：

• 自動超解析度（Auto SR）：這是一項系統級功能，可利用 NPU 的強大性能提升低解析度遊戲的畫質，無需遊戲開發者額外調整，即可為各類遊戲帶來高解析度視覺體驗與流暢幀率。

• 精彩時刻集錦（ Highlight reels）：AI 會自動捕捉玩家的精彩遊戲時刻（如緊張的 Boss 戰或勝利畫面），並生成短影片重播，供玩家與好友分享或發佈至社群平台。

玩家亦可深入瞭解由華碩透過「Designed for Xbox」計畫打造的 ROG Raikiri II Xbox 無線控制器，該控制器在 PC 模式下具備 1000Hz 輪詢率（polling rate），配備防漂移 TMR 搖桿（anti-drift TMR joysticks）及雙模扳機（dual-mode triggers）。