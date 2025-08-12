ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》票房破1.7億！4D版上映日確定專屬特典「猗窩座海報」

記者楊智仁／綜合報導

突破2020年《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》票房紀錄，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自8/8父親節全台上映，僅用三天便創下票房狂飆1.7億的驚人成績，預售票開賣就在各大通路火速銷售一空，粉絲為領取特典早早就到電影院排隊等候。為了回饋影迷熱情支持，木棉花公布2D版本第二周與第三周限定特典為「透明書籤」，隨著中配版將於8/15上映，也宣布4D版本同日上映，加碼推出4D版專屬特典「猗窩座透明海報」，讓觀眾沉浸式感受驚心動魄的震撼戰鬥。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

2D版本第二周特典為「透明書籤」第一彈，共五款角色設計，包含竈門炭治郎、水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍、蛇柱伊黑小芭內及珠世；第三周則收錄霞柱時透無一郎、戀柱甘露寺蜜璃、風柱不死川實彌與岩柱悲鳴嶼行冥，隨機方式贈送乙款，透明書籤皆以高質感透明材質印刷、設計精緻細膩。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

4D版本將在8/15上映，凡購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》4DX、MX4D或D-BOX版本電影票，即可兌換限量A3尺寸的「猗窩座透明海報」乙張，這款特典以猗窩座的特寫為設計主軸，視覺衝擊感十足，鬼滅之刃粉絲千萬不可錯過。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

創下亮眼票房的同時，網路上也湧現了大量觀影心得，許多觀眾讚嘆戰鬥場面張力十足，視覺效果令人目不暇給，緊湊的打鬥節奏相當過癮，加上片中對各角色背景的刻畫更讓人動容，甚至有網友已經進電影院三刷都還是忍不住落淚，震撼視覺與引發觀眾共鳴的故事情節正是《鬼滅之刃》能持續擄獲全球觀眾的原因。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

關鍵字：鬼滅之刃

澎湖女漁民「加速倒車」衝入海中

