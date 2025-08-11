ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《章魚嗶的原罪》連五周稱霸Anime Corner　僅一神作曾創此紀錄

記者楊智仁／綜合報導

《章魚嗶的原罪》以幸福開篇卻帶入駭人劇情開創震撼新局，儘管動畫只有短短六集卻周周佔據夏天新番榜首。海外知名動畫投票網站 Anime Corner 特別提到《章魚嗶的原罪》實現五連冠壯舉，自開播以來每周排名皆奪冠，成為史上第二部在播出期間達成全勝紀錄動畫，首部達成此成就的是 2024 年冬季《我內心的糟糕念頭》第二季（12/12全勝）。

▲▼章魚嗶的原罪。（圖／翻攝自@takopi_pr）

《章魚嗶的原罪》是「タイザン5」漫畫處女作， 2021 年底在少年 Jump+ 開始連載短篇作品，單日閱覽數超越 200 萬次，日本單行本發行時引發搶購，全長 16 話上下兩冊銷售超過 140 萬冊，更被稱為是暗黑版《哆啦A夢》。其動畫版憑藉出色製作品質、講述校園霸凌所帶來殘酷壓迫感，自 6 月 28 日起開播並一直維持著高人氣，IMDb 上有著 9.3/10 超高評分。在今年 7 月神仙打架的夏番當中，《章魚嗶的原罪》吸引眾人目光成為新番最受矚目焦點。

《章魚嗶的原罪》在 2025 年 Anime Corner 夏季動畫排行榜中實現了五連冠壯舉，第一周在 9,482 名投票者中獲得 8.10% 票數、第二周在 10,292 票中取得 8.72%...，直至第五周都是以 8.51% 票數奪冠，緊追在後的作品分別有《膽大黨》、《碧藍之海》、《薰香花朵凜然綻放》、《光逝去的夏天》都是超人氣作品。

