《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪　玩家歡呼：遊戲終於有救了

記者黃冠瑋／綜合報導

《暗黑破壞神IV》上市初期就曾因為體驗超痛苦、掉寶、升等跟機制設定不佳，讓不少玩家留下不少負評，雖說遊戲後續更新優化評價有次回升，但也讓許多人認為問題出在開發人員。如今暴雪迎來重磅消息，《暗黑破壞神》系列經理Rod Fergusson宣布離職，讓許多玩家歡呼，「遊戲終於有救了」。

▼《暗黑破壞神IV》來到第9賽季「淨化赫拉迪姆之罪」。（圖／翻攝自X／@Diablo）

如果熟悉《暗黑破壞神》的玩家就會知道，Rod Fergusson是從2020年時加入暴雪行列，期間專為《暗黑破壞神》系列開發，尤其是《暗黑破壞神IV》是他主要負責的作品，在當時暴雪經歷《魔獸爭霸III：淬鍊重生》評價爆炸再加上高層離職後，他曾被外界一度認為是暴雪救星，畢竟Rod Fergusson所帶領的《戰爭機器5》可說是大獲好評。

隨著五年過去，玩家回顧發現《暗黑破壞神》系列早已不是當年不可比擬的遊戲，雖說遊戲體驗依舊良好，但常被詬病敵人都是老面孔回歸，遊戲只能說是中規中矩，其實從Rod Fergusson所開發的《戰爭機器4》中就可以看到關於「略顯保守」的微妙評語，因此也許多玩家認為《暗黑破壞神》系列會變得這樣情況，有一部責任要歸咎於Rod Fergusson的決策。

如今Rod Fergusson宣布將卸下《暗黑破壞神》系列經理身分離開暴雪，寫下「在帶領《暗黑破壞神》系列推出4款大型作品，推動其發展5年後，是時候放下手中的劍，離開暴雪，去展望未來」，並提到目前《暗黑破壞神》團隊已準備就緒，將帶來一系列令人期待的消息，他也對團隊們一起共同打造的一切感到非常自豪，並期待接下來《暗黑破壞神》以及自己的下一步發展。

消息一出後，許多與他曾共事過的同事都紛紛給予他祝福，但對於那些詬病遊戲太老套乏味的玩家而言則是認為Rod Fergusson離開，《暗黑破壞神》系列才能看到未來。有的人表示，「感謝你離開，現在遊戲終於有救，有機會變得更好了」、「你毀了整個暗黑破壞神系列。但我仍然祝你一切順利」、「感謝你的付出，但說真的現在《暗黑破壞神IV》不是一款好的遊戲」、「開發五年離開，祝福你下一段旅程」。