ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪　玩家歡呼：遊戲終於有救了

記者黃冠瑋／綜合報導

《暗黑破壞神IV》上市初期就曾因為體驗超痛苦、掉寶、升等跟機制設定不佳，讓不少玩家留下不少負評，雖說遊戲後續更新優化評價有次回升，但也讓許多人認為問題出在開發人員。如今暴雪迎來重磅消息，《暗黑破壞神》系列經理Rod Fergusson宣布離職，讓許多玩家歡呼，「遊戲終於有救了」。

▼《暗黑破壞神IV》來到第9賽季「淨化赫拉迪姆之罪」。（圖／翻攝自X／@Diablo）

▲▼《暗黑破壞神IV》來到第9賽季「淨化赫拉迪姆之罪」。（圖／翻攝自X／@Diablo）

如果熟悉《暗黑破壞神》的玩家就會知道，Rod Fergusson是從2020年時加入暴雪行列，期間專為《暗黑破壞神》系列開發，尤其是《暗黑破壞神IV》是他主要負責的作品，在當時暴雪經歷《魔獸爭霸III：淬鍊重生》評價爆炸再加上高層離職後，他曾被外界一度認為是暴雪救星，畢竟Rod Fergusson所帶領的《戰爭機器5》可說是大獲好評。

隨著五年過去，玩家回顧發現《暗黑破壞神》系列早已不是當年不可比擬的遊戲，雖說遊戲體驗依舊良好，但常被詬病敵人都是老面孔回歸，遊戲只能說是中規中矩，其實從Rod Fergusson所開發的《戰爭機器4》中就可以看到關於「略顯保守」的微妙評語，因此也許多玩家認為《暗黑破壞神》系列會變得這樣情況，有一部責任要歸咎於Rod Fergusson的決策。

如今Rod Fergusson宣布將卸下《暗黑破壞神》系列經理身分離開暴雪，寫下「在帶領《暗黑破壞神》系列推出4款大型作品，推動其發展5年後，是時候放下手中的劍，離開暴雪，去展望未來」，並提到目前《暗黑破壞神》團隊已準備就緒，將帶來一系列令人期待的消息，他也對團隊們一起共同打造的一切感到非常自豪，並期待接下來《暗黑破壞神》以及自己的下一步發展。

消息一出後，許多與他曾共事過的同事都紛紛給予他祝福，但對於那些詬病遊戲太老套乏味的玩家而言則是認為Rod Fergusson離開，《暗黑破壞神》系列才能看到未來。有的人表示，「感謝你離開，現在遊戲終於有救，有機會變得更好了」、「你毀了整個暗黑破壞神系列。但我仍然祝你一切順利」、「感謝你的付出，但說真的現在《暗黑破壞神IV》不是一款好的遊戲」、「開發五年離開，祝福你下一段旅程」。

關鍵字：暗黑破壞神

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

推薦閱讀

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪　玩家歡呼：遊戲終於有救了

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得：演出「生理難以接受」才完整

KADOKAWA第一季動畫財報：霸權《Re:0》跨媒體營收破5億日圓

日麥當勞「寶可夢卡牌」之亂　黃牛食物丟路邊...官方道歉了

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」　創肖楠資本吸投資金3億助攻

《PTCG Pocket》玩家人數急速下滑　官方喊話：推大更新救遊戲

日美少女遊戲平台OOParts結束營運　三項專利賣給DLsite

《寶可夢》卡牌「爆肌蚊ex」再掀盜圖爭議　網反駁：別亂指認

《英雄聯盟》全新操控模式「WASD」來啦！新手專用尾兵指示器進PBE

《鬼滅之刃》票房破1.7億！4D版上映日確定專屬特典「猗窩座海報」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《賽馬娘》草上飛原型辭世

《寶可夢》卡牌爆肌蚊ex掀爭議

《PTCG Pocket》玩家人數急下滑

炭治郎聲優雙親逝...淚聲演活鬼滅

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得

《鬼滅之刃》4D版上映日確定

《英雄聯盟》全新操控模式WASD

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」

《章魚嗶的原罪》連五周稱霸Anime Corner

日民宿驚現《寶可夢》卡牌垃圾山

最新新聞

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得

KADOKAWA財報《Re:0》營收破5億日圓

日麥當勞合作《寶可夢》亂象頻傳

股癌看台灣遊戲「有實力沒資金」

《PTCG Pocket》玩家人數急下滑

日雲端美少女遊戲平台結束營運

《寶可夢》卡牌爆肌蚊ex掀爭議

《英雄聯盟》全新操控模式WASD

《鬼滅之刃》4D版上映日確定

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366