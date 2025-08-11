ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

執行長談《GTA 6》將以「合理價格」上市：讓玩家覺得物超所值

記者楊智仁／綜合報導

在最新財報發布前，外媒詢問 Take-Two 執行長 Strauss Zelnick 關於 80 美元遊戲定價與《俠盜獵車手6》（GTA 6）的關聯，而 Zelnick 回應《GTA 6》在 2026 年發售時將以「合理價格」上市，最終定價將由開發商 Rockstar Games 公布。

▲▼《GTA 6》若售價過高恐適得其反。（圖／翻攝自Rockstar Games）

Zelnick表示，「我們的目標一直是提供超過售價的價值，因此公司長期以來都有彈性定價的做法，業界的慣例通常是先以高價推出，配合特別版銷售之後再降價以擴大市場，我們也是這樣做的。我們非常重視確保玩家覺得體驗物超所值，不只是因為遊戲本身優秀，也因為玩家為它支付了合理的價格。」

不少分析認為，GTA 6 很可能以 80 美元作為基礎版本價格。任天堂早已開啟高價先例，微軟雖在近期調回價格，但 Take-Two 對於能多增加約 14% 收入機會恐不會放過，尤其 GTA 系列即使高價依然有極強銷量保證。也有傳聞指 GTA 6 可能以 100 美元上市，雖然多數觀點認為不太可能作為基礎版本價格，但 Rockstar 幾乎可以確定會推出高價版本吸引用戶。

至於這樣的價格是否合理，支持者認為 GTA 系列是史上最暢銷的娛樂產品之一，《俠盜獵車手5》至今累計銷量已達 2.15 億套，僅在上個月的 PlayStation 平台仍售出 35.8 萬套，足見其驚人吸金能力。反對者則擔心，高價將加重玩家負擔，尤其在全球生活成本危機尚未緩解的情況下。

