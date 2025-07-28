史上最強主機！Switch 2日本單月賣破150萬台　遠超PS2紀錄　

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒公布最新數據，Nintendo Switch 2 日本上市首月銷售超過 150 萬台，成功打破 PlayStation 2 創下首月銷售紀錄，這是該媒體自 1996 年開始記錄銷售數據以來，所有家用主機中日本市場首月銷售最高紀錄。

▼Switch 2 打破 PlayStation 2 首月銷售紀錄。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次統計數據來自日本全國 3,000 多家零售門市，顯示 Nintendo Switch 2 首月共售出 1,538,260 台，值得注意的是，根據遊戲產業分析師 Dr. Serkan Toto 指出，這個數字尚未包含任天堂官方通路自行銷售的數量，實際銷售數可能更高。

任天堂以往首月銷售紀錄中，《Game Boy Advance》曾以 1,367,433 台位居第一，《Nintendo DS》則為 1,269,846 台，而如今 Switch 2 成功打破自家紀錄。此外，初代 Switch 日本上市首月僅售出 556,633 台，這代表 Switch 2 銷售速度至少是前代的三倍以上。至於非任天堂主機最高的首月銷售紀錄，則由 2000 年的 PlayStation 2 所保持，為 1,134,862 台，該紀錄如今也已被 Switch 2 超越。

根據任天堂官方數據，Nintendo Switch 2 上市首四天內全球售出 350 萬台，成為公司歷史上銷售速度最快的主機，也很可能是遊戲史上最成功的主機首發之一。若 Switch 2 上市首年突破 1,500 萬台銷售門檻，將正式超越初代 Switch 首年的表現。相較之下，PlayStation 4 與 PlayStation 5 都是在年底推出，首年銷售約為 750 萬台，其中 PS5 亦因疫情期間供應短缺而受影響。