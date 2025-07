Sony釋高階職缺：PlayStation遊戲拓展至Xbox...多平台戰略布局

記者楊智仁/綜合報導

Sony近日釋出一項高階職缺,顯示該公司正積極推動將PlayStation遊戲發展至「超越PlayStation硬體」的平台,包括Steam、Epic Games Store、Nintendo、行動裝置甚至是Xbox。

這項新職位為「多平台與帳戶管理資深總監」將直接向Sony副總裁報告,根據職缺說明,此職位將負責「規劃PlayStation Studios在非PlayStation平台上的中期商業策略,推動長期營收成長與擴展玩家觸及範圍」,同時領導一支涵蓋多平台策略、銷售與平台開發的管理團隊,聚焦於Xbox與PC。

Sony致力於讓旗下第一方作品跨平台並非毫無預兆,該公司已於稍早宣布《絕地戰兵2》將於8月登上Xbox平台,至於像《戰神》(God of War)、《最後生還者》(The Last of Us)等經典老作是否也會在未來登陸Xbox,目前尚未有明確消息。相對地Xbox近年亦將多款遊戲推向PlayStation平台,根據某市場分析機構《極限競速 地平線5》更成為2025年PlayStation 5上最暢銷的遊戲之一,顯示平台界線日趨模糊,玩家生態日益整合。