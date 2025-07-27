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《PEAK》開發者藏聲「Bingbong」　戲弄玩家嚇喊：別拋下我

記者黃冠瑋／綜合報導
由Landcrab所開發的友情破壞合作爬山遊戲《PEAK》在6月17日於Steam上推出後，由於遊戲合作的趣味性，因而在社群上一炮而紅。正當玩家以為團隊後續多半會以DLC進行更新為主時，然而開發團隊卻是做出了令人笑翻舉動，直接遠端控制玩偶「Bingbong」發聲嚇得實況主驚訝連連，消息又再度受到熱議。

▼《PEAK》開發團隊藏聲玩偶道具。（圖／翻攝自X／@Kaedodashi）

▲▼《PEAK》開發團隊藏聲玩偶道具。（圖／翻攝自X／@Kaedodashi）

《PEAK》是一款第一人稱合作爬山遊戲，四人將跨越障礙彼此互助一同登頂，故事設定在一場飛機失事事件，玩家必須登上山頂尋找獲救機會。遊戲在上線首週就一度突破10萬人同時在線，並在短短不到一個月賣破500萬套佳績，關於此作誕生，開發團隊也透露其實是工作室Aggro Crab 及Landfall參加Game Jam（開發馬拉松）比賽，當時只是為了紓解團隊的職業倦怠，於是放棄精疲力竭的工程，轉而嘗試小又有趣的策略，沒想到意外受到眾多玩家熱烈好評。

對此，正當玩家以為遊戲發布後團隊會漸漸退居更新時，沒想到竟做出另所有玩家意想不到的舉動，由於遊戲設定背景是一場飛機失事，因此開場會有許多散落的道具，其中就有一個絨毛玩具「Bingbong」，時不時就發出聲響，甚至在網上謠傳它會講話，並且還是即時對話，對此外媒證實此事，原來是開發團隊從伺服器後台遠端控制著「Bingbong」亂入許多實況，正當實況主以為只是預錄的語音，直到Bingbong會開始對話、甚至回應現在問題，才發現事實不是如此。

消息一出後又再度於網上掀起熱議，許多實況主也表示，「先丟下Bingbong不管時，耳機裡就迴盪著，別丟下我……」、「Bingbong是內建喇叭」，讓許多實況主都驚呼開發團隊太過用心經營了，難怪遊戲會如此熱賣。

關鍵字：PEAKSteam合作遊戲

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