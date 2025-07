《PEAK》開發者藏聲「Bingbong」　戲弄玩家嚇喊：別拋下我

記者黃冠瑋/綜合報導

由Landcrab所開發的友情破壞合作爬山遊戲《PEAK》在6月17日於Steam上推出後,由於遊戲合作的趣味性,因而在社群上一炮而紅。正當玩家以為團隊後續多半會以DLC進行更新為主時,然而開發團隊卻是做出了令人笑翻舉動,直接遠端控制玩偶「Bingbong」發聲嚇得實況主驚訝連連,消息又再度受到熱議。

▼《PEAK》開發團隊藏聲玩偶道具。(圖/翻攝自X/@Kaedodashi)

《PEAK》是一款第一人稱合作爬山遊戲,四人將跨越障礙彼此互助一同登頂,故事設定在一場飛機失事事件,玩家必須登上山頂尋找獲救機會。遊戲在上線首週就一度突破10萬人同時在線,並在短短不到一個月賣破500萬套佳績,關於此作誕生,開發團隊也透露其實是工作室Aggro Crab 及Landfall參加Game Jam(開發馬拉松)比賽,當時只是為了紓解團隊的職業倦怠,於是放棄精疲力竭的工程,轉而嘗試小又有趣的策略,沒想到意外受到眾多玩家熱烈好評。

對此,正當玩家以為遊戲發布後團隊會漸漸退居更新時,沒想到竟做出另所有玩家意想不到的舉動,由於遊戲設定背景是一場飛機失事,因此開場會有許多散落的道具,其中就有一個絨毛玩具「Bingbong」,時不時就發出聲響,甚至在網上謠傳它會講話,並且還是即時對話,對此外媒證實此事,原來是開發團隊從伺服器後台遠端控制著「Bingbong」亂入許多實況,正當實況主以為只是預錄的語音,直到Bingbong會開始對話、甚至回應現在問題,才發現事實不是如此。

消息一出後又再度於網上掀起熱議,許多實況主也表示,「先丟下Bingbong不管時,耳機裡就迴盪著,別丟下我……」、「Bingbong是內建喇叭」,讓許多實況主都驚呼開發團隊太過用心經營了,難怪遊戲會如此熱賣。

we played peak today and and bingbong CAME TO LIFE pic.twitter.com/Ogtmj2plW9