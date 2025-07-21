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Coldplay演唱會「出軌抓包」變遊戲　網笑：執行長在哪兒

記者黃冠瑋／綜合報導

全球網路爆紅時事，往往都會被網友們拿來二次創作，像是先前小明劍魔的「我爸得了MVP」。而近日ColdPlay酷玩樂團在美國巡迴演唱上意外捕捉到「Astronomer」公司執行長出軌抓包，兩人驚慌閃多反應引爆全球話題，除了被人多次惡搞成迷因外，更有遊戲開發者做成一款類似「威力在哪兒」免費遊戲。

▼Coldplay演唱會意外抓包不倫戀情。（圖／翻攝自Coldplay Canoodle）

▲▼Coldplay演唱會意外抓包不倫戀情。（圖／翻攝自Coldplay-Canoodle）

事情其實是，英國知名樂團Coldplay（酷玩樂團）正進行全球巡迴演唱，7月16日已在美國開唱，然而此次話題並不是關於Coldplay有什麼驚人消息，反而是現場大螢幕的「Kiss Cam」捕捉到觀眾席中一對相互擁抱的男女，不過鏡頭帶到他們時女方掙脫擁抱遮臉閃躲，男方也是迅速蹲下試圖躲避鏡頭，意外驚人舉動讓當時Coldplay主唱Chris Martin開玩笑表示，「是不是地下情」，兩人真實反應引起網友好奇。

沒想到經網友搜尋，證實了這對情侶正是科技公司Astronomer的執行長與人資總監，且各自都已結婚。事發過後，Astronomer公司也宣布將兩人停職並展開調查，而該執行長也主動請辭。

消息也瞬間在網路上爆紅，他們震驚舉動也被許多網友拿來多次惡搞，甚至在Itch.io平台上有一名海外創作者Jonathan Mann將此事件開發成了一款類似「威力在哪兒」的簡單的小遊戲「Coldplay Canoodle」，玩家可以透過鼠標放大演唱會的觀眾反應，只要找到一對擁抱情侶，「Kiss Cam」就會呈現當時Astronomer執行長驚慌場景，玩家就可以得分，然後不倫情侶又會再隨機位置再次生成。對此，讓許多網友笑稱，「太有趣了，執行長在哪兒啊」。

關鍵字：Coldplay迷因免費遊戲

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