Coldplay演唱會「出軌抓包」變遊戲　網笑：執行長在哪兒

全球網路爆紅時事,往往都會被網友們拿來二次創作,像是先前小明劍魔的「我爸得了MVP」。而近日ColdPlay酷玩樂團在美國巡迴演唱上意外捕捉到「Astronomer」公司執行長出軌抓包,兩人驚慌閃多反應引爆全球話題,除了被人多次惡搞成迷因外,更有遊戲開發者做成一款類似「威力在哪兒」免費遊戲。

▼Coldplay演唱會意外抓包不倫戀情。(圖/翻攝自Coldplay Canoodle)



事情其實是,英國知名樂團Coldplay(酷玩樂團)正進行全球巡迴演唱,7月16日已在美國開唱,然而此次話題並不是關於Coldplay有什麼驚人消息,反而是現場大螢幕的「Kiss Cam」捕捉到觀眾席中一對相互擁抱的男女,不過鏡頭帶到他們時女方掙脫擁抱遮臉閃躲,男方也是迅速蹲下試圖躲避鏡頭,意外驚人舉動讓當時Coldplay主唱Chris Martin開玩笑表示,「是不是地下情」,兩人真實反應引起網友好奇。

沒想到經網友搜尋,證實了這對情侶正是科技公司Astronomer的執行長與人資總監,且各自都已結婚。事發過後,Astronomer公司也宣布將兩人停職並展開調查,而該執行長也主動請辭。

消息也瞬間在網路上爆紅,他們震驚舉動也被許多網友拿來多次惡搞,甚至在Itch.io平台上有一名海外創作者Jonathan Mann將此事件開發成了一款類似「威力在哪兒」的簡單的小遊戲「Coldplay Canoodle」,玩家可以透過鼠標放大演唱會的觀眾反應,只要找到一對擁抱情侶,「Kiss Cam」就會呈現當時Astronomer執行長驚慌場景,玩家就可以得分,然後不倫情侶又會再隨機位置再次生成。對此,讓許多網友笑稱,「太有趣了,執行長在哪兒啊」。

