《傳說對決》FW「想要國內外全制霸」　日練超過12小時拼APL冠軍

記者蘇晟彥／曼谷報導

睽違一年，《傳說對決》閃電狼（FW）再次在國際賽事闖入APL四強，將在 19日率先對上泰國強權BRU爭取總決賽門票資格。在過去兩年中，FW是極少數《傳說》陣容成員都沒有變動的隊伍，這樣的「穩定度」也讓他們在賽事中有著更超長的發揮，對此，在賽前接受媒體訪問時，他們則喊話希望接下來能先是擊敗BRU，同時在總冠軍賽跟EA碰頭，這樣在整個賽事就能將RPL（泰國）賽區的隊伍壓制，以超高含金量的姿態稱霸《傳說對決》、拿下這次APL賽事的冠軍。

▼FW希望的劇本是先擊敗BRU，在總決賽對上EA，讓這次冠軍賽的「含金量」大增。（圖／記者蘇晟彥攝）



閃電狼（下簡稱FW）在今年從自家賽區的表現開始就十分亮眼，不僅連續奪下兩次GCS賽區冠軍，在前進到APL的賽事也以3：1、4：2 擊敗DCG及FS，只差一步就將前進到最終舞台。但在19日的賽程上，FW將率先面對到這次奪冠呼聲最高的BRU，必須先跨過這座高山，才能前進到最終冠軍舞台。

在ANK、BRU及EA三支隊伍中，教練林口表示，目前訓練時間大概都從中午開始，一路會訓練到半夜的時段，重點目標還是放在兩支泰國的隊伍上，最希望遇到的劇本是在明天先擊敗BRU，最後在總決賽上遇到EA，這樣如果最終順利拿下冠軍，就等於在國內宰制的GCS的戰場，在RPL的地盤也擊敗地主隊，不管是在話題性、精彩程度上，含金量都會比較高。

談起在GCS賽區的宰制，其實FW從2023年後五位成員就固定下來，在起初的一年內，雖然FW多次打入賽區內的總決賽，或是去年APL也是闖入四強，但常常「差一步」就可以獲得更好的成績，被問起今年有做了哪些調整，煜翔說，現在的心態不會去一直思考過去怎樣怎樣，而是專注當下的比賽，但政澤也爆料，「自己在睡前會做意象訓練，想像一下冠軍獎杯的樣子，是林口教他的」，來強化對於冠軍的渴望，讓自己能有更好的發揮表現。、

而相較於其他隊伍成員多有變動，FW算是一隻非常穩定的隊伍，而在這樣長期磨合的狀況下，這幾年的發揮也越來越穩定，林口則解釋，其實並不是覺得整個團隊進步多麽神速，反倒是「緩慢的成長過程」，但隨著隊員間訓練時間越多，加上成員較為固定，能拿出的陣容、角色池也會越來越多樣，搭配B/P可以選擇的攻擊箭頭就會變多，而在近期比賽也可以發現，FW輸的場次大多數都在第一、第二把，在前面消耗掉對手的角色後，屬於FW的優勢就會慢慢增加，就會在後面的幾把比賽展開攻勢，將勝利奪下。

奶綠在去年AIC結束後，有短暫的想過要當起實況主的念頭，但今年與FW繼續續約後，還是選擇繼續以選手的身份在賽場上活躍，奶綠解釋，其實自己目前的想法就是「還能打就繼續打」，實況主當然也是有考慮過的選項，但目前還有很多成就還沒解鎖，有機會還是想要繼續拼拼看，而問起「想要解鎖的成就」還有什麼，他馬上回答，當然是兩天後能拿下冠軍頭銜，光榮回國一次；而煒哲在今年的GCS賽拿下FMVP，因此也變成大家關注的對象，面對這樣的注目是壓力還是助力，他則說，其實自己目前的心態就是專注在自己的訓練上，然後想辦法復刻那天的狀況，打出好的成績，就這樣。

而如果有長期關注FW的粉絲，也會發現到今年FW在職業項目上擴展的許多類別，包含《聯盟戰棋》、格鬥遊戲的Gamerbee都加盟，瞬間多了很多「師弟」，他們則說雖然沒有碰到面，但還是會在社群上關注大家的動向，像是前幾天AQ1H前幾天差一點奪下冠軍隊員們也都知道，後勤團隊也說，其實會有一些粉絲因為有著不同項目開始多了一些討論的聲音，成員間如果有機會也會介紹彼此，在團隊中都是非常好的一種互動。

此外，《傳說對決》APL 2025賽事從6月中開始舉辦，閃電狼從淘汰賽開始到泰國比賽也經歷約一個月，長時間在異鄉奮鬥，尤其是必須面對不同飲食習慣、氣候，一直都是考驗電競選手的一大課題，但拜閃電狼後勤強大之賜，這次成員中並沒有出現明顯水土不服的情況，隊員們也笑著說，後勤團隊真的給了他們很多幫助，需要什麼都會隨時變出來，讓他們只需要專注在比賽的賽場表現就好。

最後，面對一直支持的粉絲，選手們也表示，很感謝大家不管是比賽、平日都常常透過社群、私訊給予很多鼓勵，大家會把最好的表現拿出來，明天會先盡力表現，讓大家知道FW是有爭取冠軍的實力。