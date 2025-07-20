《魔物獵人荒野》「鷺鷹龍」樂高神還原　粉絲敲碗合作推系列

記者黃冠瑋／綜合報導

樂高一直以來主打的創造性，都帶給許多粉絲無限想像，連帶也時常會被人拿來運用還原其他遊戲經典角色。隨著今年《魔物獵人：荒野》來襲，就有玩家運用樂高製作遊戲中坐騎「鷺鷹龍」和夥伴「艾路貓」，對此由於各種細節太過逼真，讓許多粉絲都讚嘆，並紛紛嗨喊卡普空能以此影片借鑒和樂高合作推一系列。

▼《魔物獵人：荒野》粉絲用樂高神還原「鷺鷹龍」。（圖／翻攝自YouTube／MitchBuilds）

根據外媒報導，隨著今年《魔物獵人：荒野》來襲，在上線首週由於遊戲引入捏臉系統，讓當時玩家曾一度陷入捏臉熱潮，甚至這股風潮還影響到許多粉絲現實運用樂高來製作遊戲的經典元素。近日就有玩家再度發布關於他所製作的樂高「鷺鷹龍」和夥伴「艾路貓」影片，又重新激起粉絲心中那股創作慾望。

事情其實是，一位名為MitchBuilds YouTuber分享了他所製作的《魔物獵人：荒野》模型影片，從短短31分鐘影片中，可以看到他分別製作了遊戲中經典坐騎「鷺鷹龍」和夥伴「艾路貓」，並且他也耐心講解如何透過從各種樂高零件拆解取出自己所要的素材，再到不斷拼裝成心中所想的魔物樣貌，讓許多粉絲都不免讚嘆他的想像，尤其是「鷺鷹龍」身上的羽毛可說是還原的非常逼真。

如此巧奪天工的手藝，不僅引來許多粉絲讚嘆，甚至有部分粉絲建議卡普空官方能以此影片為基礎，和樂高合作推出其相關一系列商品，讓喜愛《魔物獵人：荒野》的玩家再大飽眼福。