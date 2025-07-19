《死亡擱淺2》「偶人」太吵惹爭議　網煩：好想叫他閉嘴

記者黃冠瑋／綜合報導

眾所矚目的《死亡擱淺2》靠著小島秀夫各種合作彩蛋以及遊戲畫面精緻，讓遊戲評價一直居高不下，甚至在綜合評分網metacritic開出90高分。然而近日遊戲卻傳出由於當初主角是設定沉默寡言，因此決定製作「偶人講話」讓遊戲不過於枯燥卻引起網上不少爭論，認為偶人廢話連篇希望能讓他閉嘴。

▼《死亡擱淺2》「偶人」太吵惹爭議。（圖／翻攝自《死亡擱淺2》官網）



備受矚目的新作《死亡擱淺2：冥灘之上》已於6月26日在PS5平台正式上市，遊戲也沒讓大眾失望，不僅許多玩家都稱讚遊戲畫面效果相當精緻，甚至在綜合評分網metacritic開出90高分，然而近日遊戲卻傳出不少抱怨。

事情其實是，《死亡擱淺》系列主角山姆布喬斯起初設定就是沉默寡言，除了平常在探索過程中會說出簡短語音外，他大部分時間也只在過場動畫才會開口說話，因此官方在製作上就加入特別夥伴一隻會說話的吊線人偶「偶人」(Dollman)，讓玩家在體驗主角山姆旅途時不會過於無聊，並且偶人會根據山姆的動作與環境做出各種評論，不過就有玩家發現在遊玩過程中，偶人語音太過頻繁甚至連玩家顯而易見的事情，他也要再重複一遍，像是這裡水很湍急、狙擊槍沒有消音器等，都讓玩家覺得偶人太吵了。

消息一出後引起許多網友共鳴，並紛紛希望他能閉嘴或是留在麥哲倫船上，但也有部分玩家認為此設定非常具有小島秀夫風格，雖說很吵但能理解。另外像是《邊緣禁地》系列的機器人也是有出現類似的設定，只不過官方後續也有推出調音功能，以此解決其太過吵的問題。