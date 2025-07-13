韓超人氣IP《全知讀者視角》新漫畫發行！購書贈電影票活動展開

記者楊智仁／綜合報導

改編自超人氣韓國網路小說的《全知讀者視角》漫畫，自推出以來掀起熱烈討論與關注，系列作品屢屢獲得讀者高度回響與支持，近期也將推出真人版電影在台上映。延續其高人氣聲勢，漫畫單行本第5、6集將於2025年7月17日正式發售，同步推出收錄多項限定周邊的《全知讀者視角【5+6特裝版】》，並於指定通路&2025漫畫博覽會特別舉辦「購書贈電影票」回饋活動。

《全知讀者視角》描述平凡上班族金獨子，十年來是網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》的唯一讀者，當小說完結時末日場景卻真實降臨，他成為唯一知曉世界命運的人。第五集劇情將進入更緊張刺激的發展，金獨子一行人捲入劇場地下城的海戰，智慧卻因過往創傷陷入低潮，面對關鍵一役能否重振旗鼓奪回勝利。

此外，由采昌國際多媒體發行《全知讀者視角》真人版電影，即將於7月23日晚場起在台灣正式上映，將以全新角度震撼呈現原著中末日降臨的世界觀。為慶祝新書上市及電影上映，台灣角川將特別於安利美特以及2025漫畫博覽會限定推出「購書贈票」活動，邀請讀者一同走進電影院，搶先感受金獨子面對命運的關鍵時刻。

【《全知讀者視角》購書贈電影票活動】

➤安利美特限定

活動辦法：2025年7月17日起，於安利美特台北／台中／高雄店購買漫畫《全知讀者視角（5+6特裝版）》，即可獲得《全知讀者視角》電影五日交換券乙張。（數量有限，送完為止）

➤2025漫畫博覽會限定

活動辦法：2025漫畫博覽會期間，於台灣角川攤位購買《全知讀者視角（5+6特裝版）》，憑發票至台灣角川兌換區，即可兌換《全知讀者視角》電影五日交換券乙張。（數量有限，送完為止）