《最後生還者2》重製版更新「順時模式」　彌補玩家劇情糟透爭議

記者黃冠瑋/綜合報導

由開發團隊頑皮狗所打造的《最後生還者2》重製版已於去年推出,但由劇情鋪成關係再加上「喬爾夫球」事件,讓此款遊戲一直飽受許多玩家爭議。不過近日遊戲迎來重大更新,官方將追加新的「順時模式」,玩家可以按時間順序體驗艾莉和艾比的故事,並且無需來回切換,以此彌補玩家點出劇情跳躍的詬病。

▼《最後生還者2》重製版追加「順時模式」。(圖/翻攝自Naughty Dog官網)

根據官方資訊,《最後生還者2》重製版即將追加新的「順時模式」,在這模式下讓玩家以時間順序體驗《最後生還者2》的故事,而非原本採用非線性的敘事方式,像是玩家可以看到艾莉收到吉他的情節,再到她學習彈奏的過程,讓劇情連結更加清晰,而在「喬爾夫球」事件發生前,玩家也能好好體會艾比的經歷,從而理解她為何做出那樣的決定。

此外,本次除了推出順時模式,還新增了兩件服裝,在《浴血無歸》模式中讓喬爾將能穿上Nathan Drake的服飾,湯米也可打扮成Sam Drake,而這些造型則是可透過完成「時間順序」劇情解鎖獲得。另外,《最後生還者》第二季的真人影集也將因應此次調整,修改原本劇情雜亂的時間順序,或許在最後「喬爾夫球」事件能獲得比較好的呈現。

Experience The Last of Us Part II in a whole new way with Chronological mode, a rearranged version of the game that lets you play the story in chronological order. ????



Available now with The Last of Us Part II Remastered via Patch v2.1.0 (PS5)*† and Patch v1.5 (PC)*. Learn more… pic.twitter.com/wVoMSUo5SW