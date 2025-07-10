《最後生還者2》重製版更新「順時模式」　彌補玩家劇情糟透爭議

記者黃冠瑋／綜合報導

由開發團隊頑皮狗所打造的《最後生還者2》重製版已於去年推出，但由劇情鋪成關係再加上「喬爾夫球」事件，讓此款遊戲一直飽受許多玩家爭議。不過近日遊戲迎來重大更新，官方將追加新的「順時模式」，玩家可以按時間順序體驗艾莉和艾比的故事，並且無需來回切換，以此彌補玩家點出劇情跳躍的詬病。

▼《最後生還者2》重製版追加「順時模式」。（圖／翻攝自Naughty Dog官網）

根據官方資訊，《最後生還者2》重製版即將追加新的「順時模式」，在這模式下讓玩家以時間順序體驗《最後生還者2》的故事，而非原本採用非線性的敘事方式，像是玩家可以看到艾莉收到吉他的情節，再到她學習彈奏的過程，讓劇情連結更加清晰，而在「喬爾夫球」事件發生前，玩家也能好好體會艾比的經歷，從而理解她為何做出那樣的決定。

此外，本次除了推出順時模式，還新增了兩件服裝，在《浴血無歸》模式中讓喬爾將能穿上Nathan Drake的服飾，湯米也可打扮成Sam Drake，而這些造型則是可透過完成「時間順序」劇情解鎖獲得。另外，《最後生還者》第二季的真人影集也將因應此次調整，修改原本劇情雜亂的時間順序，或許在最後「喬爾夫球」事件能獲得比較好的呈現。