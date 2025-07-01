作者感性宣布《新網球王子》一年內完結...系列長達26年粉絲不捨

記者楊智仁／綜合報導

《網球王子》是許多人童年回憶，除了看著越前與「青學」成員們共同邁向全國大賽之外，作品各種天馬行空、帥氣招式也成為有趣看點，甚至被大家笑稱為「超能力網球」。後續的《新網球王子》自 2009 年開始連載不知不覺也已經過了 16 年，日前作者許斐剛透露作品距離完結只剩下約一年時間。

▼《新網球王子》距離完結只剩下約一年時間。（圖／翻攝自@konomi_takeshi 推特）

《網球王子》描繪中學生主角越前龍馬與夥伴們一同成長、挑戰的熱血故事，自 1999 年起於《週刊少年Jump》連載至 2008 年完結。其後，第二部作品《新網球王子》自 2009 年開始於《Jump SQ》上連載，舞台轉向世界大賽，龍馬等人代表日本與世界各國精英展開激戰，轉眼間 16 年過去《新網球王子》舞台來到 U-17 世界盃的決賽，故事也正式進入最終章。

許斐剛在推特感性發文表示，「《網球王子》連載 26 年、《新網球王子》也走過了 16 年……與大家一同前行的《新網王》連載，終於只剩不到一年了，若大家能陪伴主角們直到最後，見證他們的英姿，將是我最大的榮幸。」該消息一出迅速登上推特熱搜，許多粉絲於下方留言表達不捨，而《網球王子》長達超過四分之一世紀故事邁向的終點，似乎也象徵著一個時代的結束。