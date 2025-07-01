ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

作者感性宣布《新網球王子》一年內完結...系列長達26年粉絲不捨

記者楊智仁／綜合報導

《網球王子》是許多人童年回憶，除了看著越前與「青學」成員們共同邁向全國大賽之外，作品各種天馬行空、帥氣招式也成為有趣看點，甚至被大家笑稱為「超能力網球」。後續的《新網球王子》自 2009 年開始連載不知不覺也已經過了 16 年，日前作者許斐剛透露作品距離完結只剩下約一年時間。

▼《新網球王子》距離完結只剩下約一年時間。（圖／翻攝自@konomi_takeshi 推特）▲▼網球王子。（圖／翻攝自@konomi_takeshi推特）

《網球王子》描繪中學生主角越前龍馬與夥伴們一同成長、挑戰的熱血故事，自 1999 年起於《週刊少年Jump》連載至 2008 年完結。其後，第二部作品《新網球王子》自 2009 年開始於《Jump SQ》上連載，舞台轉向世界大賽，龍馬等人代表日本與世界各國精英展開激戰，轉眼間 16 年過去《新網球王子》舞台來到 U-17 世界盃的決賽，故事也正式進入最終章。

許斐剛在推特感性發文表示，「《網球王子》連載 26 年、《新網球王子》也走過了 16 年……與大家一同前行的《新網王》連載，終於只剩不到一年了，若大家能陪伴主角們直到最後，見證他們的英姿，將是我最大的榮幸。」該消息一出迅速登上推特熱搜，許多粉絲於下方留言表達不捨，而《網球王子》長達超過四分之一世紀故事邁向的終點，似乎也象徵著一個時代的結束。

關鍵字：網球王子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【灑出整車啤酒】貨車沒綁牢！民眾狂撿駕駛超崩潰

推薦閱讀

作者感性宣布《新網球王子》一年內完結...系列長達26年粉絲不捨

《死亡擱淺》亞洲面孔罕見因「膚質太好」　小島曝還原困境

Switch 2夯任天堂股價近兩月狂飆新高　官方談「股票分割」方針

人氣實況主賭博下注金額竟達35億美元　天文數字勝率僅10%網傻眼

《刺客教條：黑旗》重製再次證實　配音員洩漏：很快要再破一次

免費「抓抓樂」佛心超好玩　暑假到東森廣場避暑好吃又有趣

世界最長動畫台詞揭曉！聲優飆7000字「愛的演說」獲金氏紀錄

《暗黑：永生不朽》新職業德魯伊前瞻　擺脫笨重「速度」變核心

《惡靈古堡9》確定主角不是「里昂」　官方稱：玩家沒法體驗爽感

睡眠時數全球倒數...日政府合作《寶可夢》推廣　皮卡丘任大使

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國3A大作《歸唐》震撼曝光！

Faker謙虛「在台灣有點人氣」

人氣實況主賭博金額竟達35億美元

日政府合作《寶可夢》推廣睡覺

新VT「鯊魚子Saba」萌翻出道！

《惡靈古堡9》確定主角不是里昂

《鬼滅之刃》全新預告解禁「猗窩座再襲」

《楓之谷Artale》官方被燒到怕

《柯南》最新劇場版台灣上映

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

最新新聞

《新網球王子》一年內完結

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

Switch 2超夯任天堂股價攀歷史新高

人氣實況主賭博金額竟達35億美元

《刺客教條黑旗》重製版再次證實

暑假！免費「抓抓樂」佛心超好玩

聲優飆7000字「愛的演說」獲金氏紀錄

《暗黑：永生不朽》德魯伊前瞻

《惡靈古堡9》確定主角不是里昂

日政府合作《寶可夢》推廣睡覺

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366