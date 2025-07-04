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便宜也出事！《第一狂戰士：卡贊》折價遭首購玩家灌爆負評

記者黃冠瑋／綜合報導
由Neople開發、Nexon負責發行的類魂遊戲《第一狂戰士：卡贊》自從3月27日上市後，就由於高難度的刺激體驗深受玩家一致好評。先前官方也推出「極限首領激戰」，讓遊戲再度受到關注。然而近日遊戲卻遭遇首次玩家炎上，原因竟是因為Steam夏季特賣遊戲祭出優惠活動，惹得大量首購玩家不滿並猛灌負評。

▼《第一狂戰士：卡贊》因為大量優惠遭首購玩家不滿。（圖／翻攝自X／The First Berserker: Khazan）

▲▼《第一狂戰士：卡贊》因優惠遭玩家炎上。（圖／翻攝自X／The First Berserker: Khazan）

《第一狂戰士：卡贊》是由Neople開發、Nexon負責發行的類魂遊戲，故事背景承襲知名作品《地下城與勇士》世界觀，講述卡贊與奧茲瑪之間的故事，以鬼劍士帝國英雄「卡贊」為主軸，著重描繪卡贊調查自己為何會在帝國之中隕落，揭開種種真相的過程，遊戲上線就受到許多魂系玩家熱烈追捧。

然而，近日卻傳出遊戲遭到大量炎上消息，事情其實是Steam迎來夏季特賣活動，連帶原本《第一狂戰士：卡贊》在Steam上原價為1,790新台幣就降價為1,280元，再度受到活動影響再打8折優惠，遊戲迎來史上新低1,024元。

對於一般玩家而言大量遊戲祭出折扣本來是非常好的消息，但對於當初上市就購買的大批玩家而言，就不這麼認為，雖說在業界有一句話常被拿來使用，「早買早享受，晚買享折扣」，但距離遊戲發售卻不到短短三個月就大量降價，對於一款高度評價的遊戲來說，可說是實屬罕見。

關鍵字：DNF第一狂戰士卡贊

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