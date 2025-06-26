《獵人》大傑造型原子筆上市！超長60公分爆氣寫字網笑翻

記者楊智仁／綜合報導

高人氣作品《獵人 Hunter x Hunter》憑著精彩打鬥畫面吸引眾人目光、強大敘事性與龐大故事內容擄獲廣大觀眾的心，自 1998 年連載以來各項活動、周邊都不斷推出當中。日前萬代 BANPRESTO 更宣布帶來「覺醒小傑人偶原子筆 - 模型」，超長 60 公分怒髮衝冠考驗寫字的技巧。

《獵人》角色鮮明、故事原創性深度極強，是許多漫畫迷心中神作，而這次的「Figulife！」系列是以「日常生活中也能擺飾的模型」為設計概念，將《獵人》主角小傑變身為 60 公分的超大型原子筆登場，模型再現劇中小傑強行成長後的「覺醒形態」，筆身大部分由怒髮衝冠般的頭髮構成，真正可書寫的筆芯位於頭髮尖端。

雖然因長度過長，似乎不太適合日常書寫使用，但如果你正準備寫下「事已至此，全都結束也無妨 ( もうこれで終わってもいい )」這枝筆會是最佳選擇。官方也強調原子筆的墨水屬於消耗品可替換使用， 6 月 25 日起陸續作為日本全國遊樂場的夾娃娃機景品登場。